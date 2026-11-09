Avocatul Poporului cere Guvernului modificarea Codului muncii, astfel încât angajații să nu poată fi concediați doar pentru că au statut de pensionar

Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a solicitat Guvernului revizuirea Codului muncii, care permite concedierea salariaților pe motivul deținerii statutului de pensionar pentru limită de vârstă. Ombudsmanul consideră că prevederea poate favoriza concedierile arbitrare și discriminarea pe criteriul vârstei, în condițiile în care angajatorul nu este obligat să demonstreze necesitatea măsurii sau să evalueze individual capacitatea profesională a salariatului.

Potrivit Avocatului Poporului, dobândirea dreptului la pensie nu înseamnă pierderea capacității de muncă și nici intenția persoanei de a se retrage din activitatea profesională.

În argumentarea propunerii, Ombudsmanul face referire la cazuri documentate de HelpAge Moldova, în care persoane în etate au fost concediate, inclusiv după zeci de ani de activitate profesională. Unele dintre acestea au reclamat pierderea unor venituri importante și imposibilitatea acumulării stagiului necesar pentru recalcularea pensiei.

Avocatul Poporului amintește că problema a fost semnalată și de Consiliul pentru Egalitate, care, într-o decizie din 24 iunie 2022, a constatat discriminare directă pe criteriul statutului de pensionar pentru limită de vârstă într-un caz de concediere.

În comunicat se menționează despre practicile din Franța, Germania, Polonia și Regatul Unit, precum și standardele internaționale privind protecția lucrătorilor împotriva concedierilor nejustificate. Potrivit Ombudsmanului, experiența europeană arată că statutul de pensionar nu trebuie să constituie, de unul singur, un motiv suficient pentru încetarea raporturilor de muncă.

Astfel, Ceslav Panico recomandă ca angajatorii să fie obligați să justifice în scris necesitatea concedierii, să demonstreze existența unui scop legitim și respectarea principiului proporționalității, precum și să efectueze o evaluare individuală și să consulte salariatul înainte de luarea deciziei. De asemenea, Ombudsmanul propune consolidarea garanțiilor de contestare a concedierii și acordarea unor compensații adecvate.

Confederația Sindicatelor, „îngrijorată” de intenția Guvernului de a modifica Codul muncii pentru a simplifica concedierile

Pe 6 noiembrie, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a anunțat că a luat act „cu îngrijorare” de declarațiile prim-ministrului Vasile Tofan, referitoare la intenția Guvernului de a modifica Codul muncii, inclusiv prin simplificarea procedurilor de concediere a salariaților.

„Ceea ce ne surprinde este faptul că prim-ministrul afirmă că Guvernul lucrează deja la asemenea modificări, în timp ce CNSM nu a fost informată despre inițierea unui astfel de proces și nu cunoaște niciun motiv sau argument care ar justifica o asemenea abordare esențială, nemaivorbind de propunerile concrete care urmează să fie promovate”, au menționat sindicatele.

Anterior, premierul Tofan a anunțat că Guvernul lucrează la modificarea Codului muncii, pe care îl consideră „prea restrictiv pentru angajatori. Potrivit lui, actuala legislație îngreunează atât reorganizarea instituțiilor publice, cât și activitatea companiilor private, care întâmpină dificultăți atunci când încearcă să concedieze angajați”, a menționat acesta.