Analiză Deutsche Welle Noul plan american: Ucraina să cedeze teritorii și arme. Acordul conține multe dintre revendicările maximale ale Kremlinului

Statele Unite ar fi transmis Ucrainei, potrivit relatărilor din presă, un proiect-cadru, în 28 de puncte, privind modul în care ar putea fi încheiat războiul de agresiune al Rusiei. Un înalt reprezentant ucrainean a declarat în fața jurnaliștilor că autoritățile de la Kiev au primit propuneri americane pe care Washingtonul le-a discutat anterior cu Moscova. Guvernul de la Kiev nu a fost implicat în aceste convorbiri, scrie Deutsche Welle.

Noul plan prin care administrația președintelui american Donald Trump speră să pună capăt războiului din Ucraina ar acorda Rusiei părți din estul Ucrainei pe care Moscova nu le controlează în prezent. Casa Albă ar oferi la schimb Ucrainei și Europei garanții de securitate pentru eventualitatea unei viitoare agresiuni rusești, a declarat pentru site-ul american de știri Axios un oficial apropiat delegației Statelor Unite la negocieri.

Ucraina ar fi impusă să cedeze peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014 cu încălcarea dreptului internațional, și alte teritorii aflate sub control rusesc. În septembrie 2022, Kremlinul declara anexarea regiunilor Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijjea. Anumite părți din aceste teritorii se află sub control rusesc. Zonele din Donbas din care Ucraina s-ar retrage ar urma să fie demilitarizate, Moscova neavând voie să amplaseze trupe acolo, iar linia frontului din sud ar urma să fie în mare parte înghețată.

Kievul ar trebui să își reducă armata aproape la jumătate și, potrivit relatărilor din presa americană, ar fi constrânsă, de asemenea, să predea toate armele cu rază lungă de acțiune.

Nu este clar ce ar urma să ofere Rusia în schimbul acestor concesii dar, potrivit oficialului american citat de Axios, poziția Casei Albe este că Ucraina va pierde oricum teritoriul, în cazul în care războiul continuă, astfel că ar fi „în interesul Kievului să ajungă acum la o înțelegere”.

Negocieri secrete în octombrie

Planul ar fi fost negociat la sfârșitul lui octombrie de trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, cu reprezentantul Moscovei, Kirill Dmitriev. Witkoff ar fi adus apoi conceptul la cunoștința șefului Consiliului de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, trimis special de președintele Volodimir Zelenski. Un oficial de la Kiev a negat însă informații conform cărora consilierul președintelui ar fi acceptat termenii planului și a afirmat că Ucraina se opune multor puncte.

Mai mult: Zelenski a mers (miercuri, 19 noiembrie 2025) la Ankara cu un alt plan, elaborat împreună cu partenerii europeni, plan pe care Rusia nu îl va accepta niciodată, conform informațiilor obținute de Axios de la diplomați americani. A fost și motivul pentru care trimisul american Witkoff nu a mai ajuns la Ankara în orele vizitei lui Zelenski.

Deocamdată nu există o poziție oficială a Casei Albe asupra proiectului administrației Trump. Nici purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a dorit să comenteze.

UE, ocolită: fără Ucraina și europeni nu merge nimic

Portalul Politico citează un reprezentant neidentificat al administrației Trump, care apreciază că președintele ucrainean Zelenski trebuie să cedeze având în vedere presiunea la care este supus atât prin situația de pe front, cât și pe plan intern. Propunerile formulate ar fi rezonabile. De aliații europeni s-ar fi ținut cont foarte puțin.

La Kiev s-a aflat astăzi, 21 noiembrie, o delegație militară americană, condusă de Daniel Driscoll, subsecretar pentru armată în Departamentul american al Apărării, pe care urma să o primească și Zelenski. După discuțiile cu reprezentanții Pentagonului, ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal, a scris pe rețeaua X că discuțiile au vizat ”implementarea acordurilor istorice de apărare convenite de președintele Zelenski și președintele Trump”.

Pe plan intern, președintele se confruntă cu cea mai gravă criză din ultimii ani. Mai mulți membri ai cercului său apropiat sunt investigați pentru co-organizarea unei scheme infracționale de mare amploare, iar doi miniștri au demisionat.

Responsabila pentru afaceri externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a subliniat necesitatea implicării Kievului și Bruxellesului în discuțiile privind viitorul Ucrainei. „Pentru ca orice plan de pace să funcționeze, ucrainenii și europenii trebuie să fie parte”, a apreciat demnitarul comunitar, înaintea unei reuniuni a miniștrilor de Externe din țările UE. Europenii salută ”orice efort” pentru o pace de durată dar în acest conflict există ”un agresor și o victimă”, a punctat Kallas, referindu-se la invazia rusă în Ucraina.

Ministrul german de Externe Johann Wadephul s-a exprimat în mod similar. În orice discuții despre pace trebuie incluse Ucraina și Europa, a spus, la Bruxelles, șeful diplomației de la Berlin, adăugând că, mai întâi, Rusia trebuie să-și înceteze agresiunea.