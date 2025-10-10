REUTERS Șapte state membre ale UE și-au mărit importurile de energie din Rusia în 2025

Șapte state membre ale UE și-au mărit importurile de energie din Rusia în 2025 față de anul trecut, chiar dacă blocul comunitar încearcă să își diminueze dependența de combustibilii fosili ruși, a relatat Reuters pe 10 octombrie, citat de The Kyiv Independent.

În primele opt luni ale anului 2025, Uniunea Europeană a importat energie rusească în valoare de peste 11 miliarde de euro (12,7 miliarde de dolari). Această sumă vine în ciuda unei reduceri de 90% a dependenței de aprovizionarea cu Rusia din 2022.

Printre cele șapte națiuni care și-au mărit achizițiile, Franța a înregistrat o creștere de 40% față de anul precedent, importând 2,2 miliarde de euro (2,5 miliarde de dolari), în timp ce importurile Olandei au crescut cu 72% la 498 de milioane de euro (579 de milioane de dolari).

Belgia, Croația, România și Portugalia și-au mărit, de asemenea, importurile. Ungaria a înregistrat o creștere de 11% față de anul precedent.

Ungaria și Slovacia au rămas principalii beneficiari ai petrolului și gazelor rusești, reprezentând aproximativ 5 miliarde de euro (5,8 miliarde de dolari) din factura energetică a blocului comunitar.

Potrivit Reuters, Vaibhav Raghunandan, specialist UE-Rusia la Centrul pentru Cercetare a Energiei și Aerului Curat (CREA), a descris fluxurile ascendente drept „o formă de autosabotaj”, menționând că veniturile energetice ale Rusiei rămân cea mai mare sursă de finanțare în război.

Ministerul francez al Energiei a declarat pentru Reuters că creșterea valorii importurilor de energie rusească în acest an reflectă rolul său de centru de tranzit, aprovizionând clienți din alte state europene. Datele de piață de la Kpler sugerează că o parte din acest gaz este transmis mai departe către Germania.

Guvernul olandez a menționat că susține planurile UE de eliminare treptată, dar până când nu vor fi adoptate legi, nu poate anula contractele existente cu furnizorii ruși.

O mare parte a comerțului are loc prin intermediul gazelor naturale lichefiate (GNL). Această formă de aprovizionare reprezintă acum aproape jumătate din valoarea achizițiilor de petrol și gaze ale UE din Rusia.

Marile companii energetice precum TotalEnergies, Shell și Gunvor continuă să încheie contracte pe termen lung cu furnizori ruși, unele cu durate care se întind până în anii 2030 și 2040.

Dependența tot mai mare a UE de energia rusească a atras critici dure din partea Statelor Unite. Vorbind la Adunarea Generală a Națiunilor Unite pe 23 septembrie, președintele american Donald Trump a îndemnat națiunile europene să „înceteze imediat toate achizițiile de energie din Rusia”, numind importurile continue „inecusabile” și acuzând aliații NATO că finanțează chiar războiul căruia li se opun.

„Europa trebuie să își intensifice eforturile. Nu pot face ceea ce fac. Cumpără petrol și gaze din Rusia în timp ce luptă împotriva Rusiei”, a spus Trump, adăugând că China și India sunt, de asemenea, „finanțatori principali” prin continuarea achiziționării de petrol rusesc.