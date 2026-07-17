Reuters: Rusia a apelat la rafinăriile din India pentru importuri suplimentare de benzină după atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice

Marile companii energetice rusești au solicitat rafinăriilor din India livrări suplimentare de benzină, după ce atacurile ucrainene ar fi afectat o parte semnificativă a capacităților de procesare a petrolului din Rusia. Informația a fost relatată de Reuters, citând surse familiarizate cu situația.

Potrivit uneia dintre surse, cel puțin un transport de benzină produsă în India ar fi fost deja expediat către Rusia, iar alte livrări sunt așteptate. Printre companiile rusești care ar fi contactat parteneri indieni se numără „Rosneft”, „Gazprom Neft” și „Lukoil”.

Sursele citate afirmă că eventualele tranzacții ar urma să fie realizate prin intermediul unor companii de trading. Reprezentanți ai unor rafinării de stat din India au confirmat că au primit solicitări pentru livrări suplimentare de benzină, însă au precizat că nu dispun de volume excedentare pentru export.

Anterior, ministrul indian al Petrolului, Hardeep Singh Puri, declara că firmele indiene nu vând combustibil direct Rusiei, dar a admis că Moscova ar putea cumpăra produse petroliere de origine indiană prin intermediul traderilor.

Potrivit surselor Reuters, în cazul unor noi atacuri asupra capacităților de rafinare din Rusia, Moscova ar putea căuta și livrări suplimentare de motorină. Deocamdată, rezervele existente ar fi suficiente.

Reuters a relatat anterior că traderii au livrat Rusiei benzină produsă de compania indiană Nayara Energy. Un transport de aproximativ 42 de mii de tone de benzină, încărcat în portul Vadinar în perioada 18–20 iunie, ar fi fost transferat ulterior de pe un vas pe altul în apropiere de Damietta, Egipt, înainte de a fi direcționat către Rusia.

Conform datelor de monitorizare maritimă, un alt tanc petrolier încărcat cu benzină din portul Vadinar s-ar afla în drum spre Canalul Suez, unde marfa ar urma să fie transferată pe o altă navă cu destinația Rusia.