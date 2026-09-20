Resturi de dronă găsite în Marea Neagră, neutralizate de scafandrii militari din România

O echipă de scafandri de luptă specializați în dezamorsarea dispozitivelor explozive din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit duminică dimineață, 20 septembrie, pentru neutralizarea unor resturi de dronă descoperite în Marea Neagră, în zona Grindului Chituc din județul Constanța, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, conform G4Media.

Garda de Coastă a solicitat sprijinul Ministerului Apărării Naționale din România (MApN) sâmbătă, 19 septembrie, după identificarea unui obiect plutitor, posibil fragment al unei drone aeriene, la aproximativ 93 de kilometri est de Grindul Chituc.

Intervenția echipei de scafandri EOD a avut loc duminică, în jurul orei 9:30. Militarii au aplicat procedurile standard pentru neutralizarea obiectului.

Zona a fost securizată, iar resturile nu prezintă pericol pentru populație sau pentru traficul naval, potrivit Ministerului Apărării.