„Nu au fost înregistrate survolări neautorizate ale spațiului aerian”, anunță Ministerul Apărării după ce mai mulți cetățeni au raportat observarea unor obiecte zburătoare

Ministerul Apărării anunță că nu au fost înregistrate survolări neautorizate ale spațiului aerian al R. Moldova în noaptea de 20 septembrie, după ce locuitori din Orhei și Călărași au raportat poliției că ar fi observat un obiect zburător și o explozie în timpul nopții.

În contextul informațiilor apărute în spațiul public privind presupuse survolări neautorizate și explozii în unele localități din raioanele Orhei și Călărași, Ministerul Apărării informează că, potrivit datelor disponibile, în intervalul de timp la care se face referire nu au fost înregistrate survolări neautorizate ale spațiului aerian al R. Moldova.

„Ministerul Apărării îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și credibile și să evite distribuirea informațiilor neverificate”, comunică autoritățile.

În noaptea de 20 septembrie, în jurul orei 01:50, Poliția din Orhei a fost sesizată de un locuitor al satului Berezlogi, care a comunicat că a observat pe cer un obiect zburător asemănător unei drone.

Ulterior, în jurul orei 02:00, Poliția din Călărași a fost sesizată de un locuitor al satului Dereneu, care a comunicat că a observat o lumină puternică pe cer, urmată de o explozie, comunică Poliția.

În urma cercetărilor preliminare și a examinării terenului, inclusiv în extravilanul localităților menționate, nu au fost depistate fragmente, urme de impact sau incendii care să confirme producerea unei explozii la sol ori căderea vreunui obiect, anunța anterior Poliția.