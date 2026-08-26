Restricții temporare de circulație pe mai multe străzi din capitală, în contextul evenimentelor dedicate Zilei Independenței R. Moldova

În perioada 26 august, ora 20:00 – 28 august, ora 23:00, în Chișinău vor fi instituite restricții temporare de circulație pe anumite artere și în spații publice, în contextul măsurilor dispuse pentru desfășurarea evenimentelor dedicate aniversării a 35 de ani de la proclamarea Independenței R. Moldova.

Potrivit Poliției, restricțiile vor viza:

Piața Marii Adunări Naționale;

str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni;

str. Alexandr Pușkin;

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt;

str. București;

str. Ismail;

str. Ciuflea;

str. Mihai Viteazul;

Complexul Memorial „Eternitate”;

bd. Dacia.

Pentru asigurarea conexiunii dintre sectoarele capitalei, traficul va fi redirecționat prin:

sectorul Buiucani – str. Henri Coandă, sensul giratoriu de la intersecția str. Ion Creangă cu str. Calea Ieșilor; sectorul Centru – bd. Dimitrie Cantemir, str. Albișoara și bd. Iuri Gagarin.

Prin urmare, Poliția recomandă cetățenilor să nu utilizeze drone în perimetrul evenimentelor, să supravegheze permanent copiii, să nu dețină asupra lor arme sau alte obiecte periculoase și să respecte indicațiile polițiștilor și regulile de siguranță.

Anterior, Autoritatea Aeronautică Civilă a atenționat că pe data de 27 august 2026, începând cu ora 00:00, toate zborurile cu dronele vor fi interzise în perimetrul municipiului Chișinău.