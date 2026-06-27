Restricții de circulație în centrul capitalei pe 27 iunie, în contextul unui maraton nocturn de alergare

Traficul rutier va fi sistat de sâmbătă, 27 iunie, ora 17:00, până duminică, 28 iunie, ora 02:00, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente, în legătură cu desfășurarea unui evenimentului sportiv, anunță Primăria Municipiului Chișinău.

Pe data de 27.06.2026, începînd cu ora 17:00, va fi sistată circulația pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Alexandr Pușkin.

Totodată, în cadrul aceluiași eveniment, pe data de 27.06.2026, intervalul 19:00 – 23:55, va fi sistat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Toma Ciorbă și str. Ismail.

„Conducătorii auto care traversează cartierele unde este anunțată suspendare de trafic rutier sunt îndemnaţi să ocolească zona respectivă”, îndeamnă municipalitatea.

În perioada menționată, circulația transportului public care traversează centrul orașului va fi redirecționat pe străzile adiacente, detalii vedeți AICI.