Restricții de circulație în capitală

Poliția R. Moldova atenționează șoferii despre impunerea unor restricții de circulație în sectorul Ciocana al capitalei în perioada 22-30 septembrie.

„Pe strada Maria Drǎgan – tronsonul dintre străzile Vadul lui Vodă și Ciocana – se execută lucrări de reparație a rețelelor inginerești. În acest context, până la 30 septembrie, circulația rutieră va fi restricționată parțial – pe benzi”, explică oamenii legii.

În acest context, Poliția Națională recomandă conducătorilor auto să respecte indicatoarele rutiere și să manifeste prudență sporită la volan.