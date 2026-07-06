Republica Moldova, inclusă în apelul Partidului Popular European pentru accelerarea extinderii UE

Partidul Popular European (PPE) solicită o accelerare a procesului de extindere a Uniunii Europene către Ucraina, Republica Moldova și statele din Balcanii de Vest, subliniind însă necesitatea respectării reformelor și a criteriilor de la Copenhaga. Într-o rezoluție adoptată la Viena, formațiunea europeană susține că statele candidate ar trebui să beneficieze de avantaje treptate înainte de aderarea propriu-zisă, precum și integrare graduală în domeniile securității și guvernanței democratice, cu deschiderea unor perspective viitoare privind aderarea la Schengen și zona euro.

Partidul Popular European (PPE) consideră că extinderea Uniunii Europene rămâne unul dintre cei mai importanți factori de securitate, stabilitate și prosperitate pe termen lung în Europa, subliniind că extinderea pe baza meritului și a respectării criteriilor de la Copenhaga trebuie accelerată în contextul geopolitic actual.

Rezoluția aprobată de formațiune spune că statele candidate, inclusiv Ucraina și Republica Moldova, trebuie să avanseze în funcție de propriile reforme și progrese, în special în domeniul statului de drept, al independenței justiției și al combaterii corupției. În același timp, PPE atrage atenția asupra necesității de a adapta procesul de aderare la noile realități de securitate, generate inclusiv de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de intensificarea riscurilor hibride în regiune.

În cazul Republicii Moldova, PPE subliniază că țara se confruntă cu presiuni și ingerințe externe persistente, dar continuă să demonstreze un angajament ferm față de reforme și parcursul european, în pofida acestor provocări.

Partidul susține, de asemenea, acordarea unor beneficii concrete și graduale pentru țările candidate înainte de aderarea deplină, prin acces progresiv la piața unică, SEPA, servicii de roaming, infrastructură, energie și alte domenii-cheie, precum și o integrare treptată în spațiul economic și de securitate european.

În viziunea PPE, procesul de extindere trebuie să fie mai flexibil și mai rapid, dar rămâne condiționat de implementarea reformelor esențiale. Formațiunea își exprimă dorința ca noi state membre să se alăture Uniunii Europene până la sfârșitul acestui deceniu, dacă progresele vor continua.

Totodată, PPE subliniază că extinderea UE trebuie să fie însoțită de reforme interne ale Uniunii, pentru a-i permite funcționarea eficientă într-un context cu peste 30 de state membre, inclusiv prin îmbunătățirea procesului decizional.

În același timp, partidul susține consolidarea sprijinului financiar și politic pentru țările candidate, corelat cu implementarea reformelor, considerând că extinderea reprezintă o investiție în securitatea, competitivitatea și viitorul Uniunii Europene.

Rezoluția „One Continent, One Future: Delivering Enlargement for Europe’s Peace and Strength” a fost adoptată de Adunarea Politică a Partidului Popular European la 29-30 iunie 2026, la Viena.