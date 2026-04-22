Reprezentanții UE susțin împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după ce Ungaria și Slovacia spun că tranzitul de petrol prin „Drujba” a fost reluat

Reprezentanții UE au susținut pe 22 aprilie împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției cipriote a Consiliului UE, semnalând sfârșitul unui impas de luni între Kiev și Budapesta, potrivit The Kyiv Independent.

Vestea vine după ce Ungaria și Slovacia au declarat că Ucraina a reluat tranzitul de petrol prin conducta „Drujba”, primele livrări fiind așteptate până pe 23 aprilie. Suspendarea tranzitului a fost motivul pentru care Budapesta blocase împrumutul din februarie.

Conducta, utilizată pentru a transporta țiței rusesc către Slovacia și Ungaria, a fost scoasă din funcțiune la sfârșitul lunii ianuarie, după ce a fost avariată într-un atac rusesc. Budapesta și Bratislava au acuzat Kievul că a reținut în mod deliberat tranzitul.

„Astăzi, atât împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, cât și cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni au fost incluse pe agenda ambasadorilor UE și au fost aprobate la nivelul Comitetului Reprezentanților Permanenți”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției cipriote a Consiliului UE pe 22 aprilie.

Ambasadorii UE au lansat acum o procedură scrisă pentru o aprobare finală de către Consiliul UE. Procedura este așteptată să fie finalizată până în după-amiaza zilei de 23 aprilie.

Budapesta a declarat anterior că va da aprobarea finală doar după ce petrolul va începe să curgă către Ungaria prin conducta „Drujba”.

Împrumutul de 90 de miliarde de euro este crucială pentru Ucraina, aflată în dificultate, în contextul invaziei Rusiei, fiind menit să ajute la acoperirea nevoilor financiare ale țării în perioada 2026-2027, două treimi fiind alocate apărării, iar restul sprijinului bugetar. Plata este programată să înceapă între sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie 2026.