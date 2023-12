Referendum în ziua alegerilor: Un amendament la Codul Electoral care ar permite acest lucru urmează a fi examinat în plenul Parlamentului

Referendumurile republicane ar putea fi organizate în aceleași zile în care se desfășoară alegerile. Un proiect de lege privind modificarea Codului electoral în acest sens urmează a fi examinat la ședința de joi a Parlamentului. Amendamentul a fost înregistrat în Parlament, la câteva zile după ce șefa statului, Maia Sandu, a anunțat că va candida pentru un nou mandat de președinte și că va solicita Parlamentului R. Moldova să organizeze în toamna anului 2024 un referendum privind traseul european al R. Moldova.

„(2) Referendumul republican nu poate avea loc cu 60 de zile inainte și nici cu 60 de zile după ziua desfășurării alegerilor parlamentare, prezidențiale și locale generale, decât dacă se desfășoară in aceeați zi. In aceeași zi nu pot avea loc două referendumuri republicane”, se arată în amendament.

Potrivit argumentării amendamentului, combinarea alegerilor parlamentare și a referendumului ar putea fi determinată de necesitatea reducerii cheltuielilor, pentru că pot fi utilizate aceleași liste de alegători, resursele umane ar fi utilizate doar o singură dată in loc de două ori, pliantele informaționale referitoare la ambele evenimente ar fi puse la dispoziția alegătorilor printr-o singură trimitere poștală etc. De asemenea, orgarizarea unui referendum in același timp cu alegerile poate conduce la creșterea numărului de participanți la ambele scrutine.

Președinta Maia Sandu și-a anunțat candidatura la un nou mandat și că va solicita Parlamentului R. Moldova să organizeze în toamna 2024 un referendum axat pe parcursul european al țării.