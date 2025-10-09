Reacția Ministerului Justiției la hotărârea CtEDO în favoarea lui Veaceslav Platon: „Reprezintă o consecință a regimului oligarhic și a statului capturat din acea perioadă”

Ministerul Justiției a precizat că hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO), pronunțată la 9 octombrie 2025, în cauza care îl vizează pe Veaceslav Platon, „are la bază acțiuni și circumstanțe distincte, petrecute în anul 2017. Curtea nu a constatat încălcări pentru perioada de după 2017 și până în 2020, atunci când a fost eliberat din detenție”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Justiției.

Veaceslav Platon, acuzat de fraude și spălare de bani în proporții deosebit de mari, a obținut câștig de cauză la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), după ce s-a plâns de condițiile inumane în care a fost deținut între anii 2016-2020 în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Instanța a obligat R. Moldova să-i achite aproape 18000 de euro.

Ministerul Justiției scrie că potrivit hotărârii Curții, cauza se referă la insuficiența acordării asistenței medicale și a numărului vizitelor de familie, în două situații individuale care au avut loc în februarie și aprilie 2017.

„Constatările reținute de CtEDO reprezintă o consecință a regimului oligarhic și a statului capturat din acea perioadă, când sistemul de justiție era subordonat intereselor politice. Aceste derapaje au determinat autoritățile să inițieze, în ultimii ani, măsuri ferme de prevenire, sancționare și redresare a situației din sistemul penitenciar și din justiție. Între timp, în penitenciarele din Republica Moldova, inclusiv în cel în care s-a aflat în detenție Veaceslav Platon, au fost implementate schimbări esențiale privind condițiile de detenție, asistența medicală, respectarea drepturilor omului și pregătirea personalului din sistemul penitenciar. Prin urmare, constatările CtEDO nu vizează situația actuală„, scrie Ministerul.

Conform comunicatului de presă, anterior, Veaceslav Platon s-a adresat la CtEDO și în legătură cu condițiile materiale de detenție, încălcarea dreptului la apărare, obstacolele în comunicarea cu avocații și lipsa unei ședințe publice referitoare la arestarea preventivă – toate aceste pretenții au fost respinse de către CtEDO, prin deciziile din 19 martie 2019 și 4 iunie 2024.

Platon, care a fost arestat în 2016 pentru fraude și spălare de bani, s-a plâns despre lipsa asistenței medicale adecvate, abuzurile psihologice și faptul că timp de peste doi ani nu i s-a permis să își vadă soția și mama.

Curtea a constatat că R. Moldova a încălcat mai multe articole din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ce prevăd interzicerea tratamentelor inumane sau degradante, dreptul la un recurs eficient și dreptul la respectarea vieții private.

Statul este obligat să-i plătească lui Veaceslav Platon 15600 de euro daune morale și 2000 de euro pentru cheltuieli de judecată, sumele urmând să fie achitate în termen de trei luni.

Platon este cercetat în cadrul dosarului „Laundromat”, aflat la faza de urmărire penală, fiind acuzat, printre altele, de organizarea fabricării, deținerii și folosirii documentelor oficiale false și de organizarea spălării banilor de către „o organizație criminală”, în proporții deosebit de mari. Acesta este vizat și în alte trei cauze penale – două dosare deschise pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, iar altul pentru fabricarea unui card de plată pe numele unei judecătoare. Cauzele se află de mai mulți ani pe masa magistraților Judecătoriei Chișinău. Detalii AICI despre dosarele în care figurează Veaceslav Platon.

La sfârșitul lunii iunie 2023, Veaceslav Platon, care a fost anterior inclus în lista de sancțiuni internaționale a Canadei, a fost introdus și în lista de sancțiuni aprobată de Comisia pentru Situații Excepționale.

Veaceslav Platon a fugit din R. Moldova după alegerile parlamentare anticipate din iulie 2021.