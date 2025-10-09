CtEDO dă dreptate lui Veaceslav Platon. Statul, obligat să-i plătească peste 17 mii de euro pentru condiții și tratament inuman în detenție

Veaceslav Platon, acuzat de fraude și spălare de bani în proporții deosebit de mari, a obținut câștig de cauză la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), după ce s-a plâns de condițiile inumane în care a fost deținut între anii 2016-2020 în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Instanța a obligat R. Moldova să-i achite aproape 18000 de euro.

Platon, care a fost arestat în 2016 pentru fraude și spălare de bani, s-a plâns despre lipsa asistenței medicale adecvate, abuzurile psihologice și faptul că timp de peste doi ani nu i s-a permis să își vadă soția și mama.

Curtea a constatat că R. Moldova a încălcat mai multe articole din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ce prevăd interzicerea tratamentelor inumane sau degradante, dreptul la un recurs eficient și dreptul la respectarea vieții private.

Statul este obligat să-i plătească lui Veaceslav Platon 15600 de euro daune morale și 2000 de euro pentru cheltuieli de judecată, sumele urmând să fie achitate în termen de trei luni.

Platon este cercetat în cadrul dosarului „Laundromat”, aflat la faza de urmărire penală, fiind acuzat, printre altele, de organizarea fabricării, deținerii și folosirii documentelor oficiale false și de organizarea spălării banilor de către „o organizație criminală”, în proporții deosebit de mari. Acesta este vizat și în alte trei cauze penale – două dosare deschise pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, iar altul pentru fabricarea unui card de plată pe numele unei judecătoare. Cauzele se află de mai mulți ani pe masa magistraților Judecătoriei Chișinău. Detalii AICI despre dosarele în care figurează Veaceslav Platon.

La sfârșitul lunii iunie 2023, Veaceslav Platon, care a fost anterior inclus în lista de sancțiuni internaționale a Canadei, a fost introdus și în lista de sancțiuni aprobată de Comisia pentru Situații Excepționale.

Veaceslav Platon a fugit din R. Moldova după alegerile parlamentare anticipate din iulie 2021.