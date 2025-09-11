Reacția lui Ion Ceban despre cererea respinsă de Curtea de Apel București: „Căutați-vă, oameni, de treabă și haideți să discutăm problemele cetățenilor”

Edilul Chișinăului și candidatul la funcția de deputat în Parlament Ion Ceban a venit cu o reacție după ce Curtea de Apel București a respins joi, 11 septembrie, cererea formulată de primar, care a cerut suspendarea executării dispoziției prin care i s-a interzis accesul în spațiul Schengen.

În cadrul unui video publicat pe Facebook, Ceban spune că va merge mai departe conform procedurii legale.

„Cu două săptămâni înainte de alegeri trebuie să răspund la toată mass-media, la toți deputații, la prim-ministru, la președintele țării vecine, la președintele țării noastre, la președintele Parlamentului. Căutați-vă, oameni, de treabă și haideți să discutăm problemele cetățenilor de zi cu zi”, a adăugat Ion Ceban.

Pe 9 iulie, Ziarul de Gardă a scris că primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, nu mai are voie să intre în România. Acestuia i-a fost interzis accesul pe teritoriul României, dar și în tot spațiul Schengen, pe o perioadă de 5 ani.

Autoritățile române ar suspecta că liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN) „ar reprezenta un risc la adresa securității naționale a României”.

Ulterior, Ceban a anunțat că va contesta decizia cu privire la interdicția de a intra pe teritoriul României.

„Cred ferm în asta, acest lucru a fost în baza unei înțelegeri a Maiei Sandu cu președintele României. De ce? Pentru că este perioadă electorală, vor cu tot dinadinsul să mă discrediteze, să-mi creeze imagini și sperietori despre mine, ținând cont de relațiile lor personale”, a declarat atunci edilul capitalei.

Totuși, Ion Ceban a obținut o viză pentru a intra pe teritoriul Italiei, și porivit fostului ministrul al Apărării din R. Moldova, Anatol Șalaru, Ceban ar fi solicitat vize de același tip și pentru Franța, Germania și Austria, dar ar fi fost refuzat.

Pe 31 august, în plină campanie, Ion Ceban a fost filmat lângă Colosseumul de la Roma, anunțând „zile pline de activități”.

Pe 2 septembrie, ZdG a publicat răspunsul Ministerului de Externe al Italiei, care a precizat că lui Ion Ceban i s-a eliberat o viză cu valabilitate teritorială limitată, doar pentru Italia și doar până la 3 septembrie, exclusiv „pentru a-i permite să participe, în calitatea sa instituțională, la un eveniment co-organizat de UNESCO și Coaliția Orașelor Împotriva Rasismului, la care a fost invitat.”

