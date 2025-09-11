SURSE În pofida interdicției de a intra în Spațiul Schengen, Ion Ceban plănuia și o vizită la Paris în septembrie

Ion Ceban, cap de listă al Blocului Electoral „Alternativa” la parlamentare și vizat de o interdicție de cinci ani de acces în Spațiul Schengen, plănuia să ajungă la Paris în septembrie, în timpul campaniei electorale. Potrivit unor surse apropiate procesului decizional, consultate de Ziarul de Gardă, Ambasada Franței la Chișinău le-ar fi transmis unor angajați ai Primăriei, care au verificat procedura de obținere a vizei, că aceasta nu poate fi eliberată din cauza restricției existente.

După ce în spațiul public a apărut informația despre faptul că Ceban a obținut o viză pentru a intra pe teritoriul Italiei, fostul ministrul al Apărării din R. Moldova, Anatol Șalaru, a scris pe Facebook că Ion Ceban ar fi solicitat vize de același tip și pentru Franța, Germania și Austria, dar ar fi fost refuzat.

Sursele consultate de ZdG au confirmat faptul că Primăria municipiului Chișinău „a sondat procedura” de obținere a unei vize cu valabilitate teritorială limitată pentru Ion Ceban la Ambasada Franței din R. Moldova.

„Primăria a solicitat Ambasadei eliberarea unei posibile vize pentru Ion Ceban, astfel încât acesta să poată merge în Franța în luna septembrie (în campanie electorală, n.r.). Nu a fost însă o solicitare oficială, ci mai degrabă o informare prealabilă. Ambasada a transmis Primăriei că nu poate emite această viză în contextul interdicției lui Ceban de a intra în Spațiul Schengen. Totodată, a precizat că nu există o lege sau o regulă strictă în acest sens, iar astfel de cereri ar urma să fie analizate individual, în funcție de circumstanțe”, au declarat pentru ZdG surse apropiate procesului decizional.

Potrivit surselor ZdG, reprezentanții Primăriei au invocat drept motiv al solicitării o invitație din partea Primăriei Parisului, însă acest document nu a fost considerat suficient pentru ca Ambasada să accepte eliberarea vizei.

Contactată de ZdG, purtătoarea de cuvânt a Primăriei mun. Chișinău, Natalia Ixari, a negat informațiile, calificându-le drept „eronate”.