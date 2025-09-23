Reacția Guvernului la declarațiile halucinante ale Kremlinului: „Scopul este unul singur: să sperie oamenii și să submineze încrederea în parcursul nostru european”

„Rusia are experiența ocupațiilor de teritorii străine. Uniunea Europeană se extinde pentru a primi țările în spațiul păcii și al bunăstării. Conducerea țării a avertizat că Rusia inundă zilnic spațiul nostru informațional cu falsuri grosolane”. Astfel a comentat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, declarațiile halucinante publicate de Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) despre o așa-numită „intervenție militară a UE în R. Moldova”.

Potrivit Guvernului de la Chișinău, așa-zisele „alerte” despre pretinse planuri de ocupare a Moldovei de către Europa sunt „o reacție isterică fabricată de serviciile ruse” la mesajul de luni, 22 septembrie, al președintei Maia Sandu, care a avertizat, înainte de alegeri, că Rusia „aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara R. Moldova”.

„Scopul lor este unul singur: să sperie oamenii și să submineze încrederea în parcursul nostru european. Prin votul de duminică, moldovenii vor decide liber direcția țării”, afirmă reprezentanții Guvernului.

Marți, 23 septembrie, Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse invocă într-un comunicat că „Uniunea Europeană ar pregăti o intervenție militară în R. Moldova, cu sprijinul statelor membre NATO”.

„(…) Se intenționează realizarea acestui lucru cu orice preț, până la introducerea de trupe și ocuparea efectivă a țării. În această etapă are loc concentrarea unităților forțelor armate ale statelor NATO în România, în apropierea granițelor Moldovei. Se pregătește un „desant” NATO în regiunea Odesa a Ucrainei pentru intimidarea Transnistriei (…)”, se spune în comunicat.

Declarațiile halucinante ale Rusiei vin a doua zi după ce președinta Maia Sandu a adresat un mesaj cetățenilor moldoveni, subliniind că suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al țării noastre sunt supuse unor amenințări majore, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

„Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării. Oamenii sunt intoxicați zilnic cu zeci de minciuni. Sute de persoane sunt plătite ca să provoace dezordini, violență și să sperie lumea”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului i-a îndemnat pe cetățeni să nu permită predarea țării intereselor străine. „Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare. Să fim demni de Moldova noastră! Să nu o vindem hoților și să nu le permitem altora să o vândă”, a subliniat șefa statului.