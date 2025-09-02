Reacția directorului liceului privat la care au avut loc percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Liceul privat din municipiul Chișinău, vizat de perchezițiile din cadrul unui dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, este Instituția Privată Liceul „Da Vinci”, potrivit surselor ZdG. L-am contactat pe unul dintre directorii instituției, Valeriu Guzun, pentru a obține o reacție. Acesta a evitat să ofere un comentariu, dar a menționat că afirmațiile despre „spălare de bani cu mașini de lux” sunt „minciuni”.

„Am plătit impozite, banii erau din dividende. Mai mult nu comentez”, a conchis Valeriu Guzun.

Serviciul Fiscal și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au informat pe 2 septembrie că au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11 000 000 de lei la un liceu privat din Chișinău. „Oamenii legii au bănuieli rezonabile că banii tăinuiți de la stat în perioada 2021-2025 erau spălați prin cumpărarea mașinilor de lux și a imobilelor”, se precizează în comunicatul PCCOCS.

Astfel, procurorii, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, au efectuat, la data de 26 august 2025, percheziții la o instituție de învățământ privată, bănuită de prejudicierea Bugetului public național cu peste 11 milioane lei.

„În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, laptop, iPad, telefon mobil precum și mijloace bănești, în diferite valute în sumă de peste 2 000 000 lei”, se arată în comunicat.

Urmărirea penală continuă, pentru identificarea persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.