Reabilitarea râului Bîc: lucrările vor fi realizate fără TVA și plăți vamale

Importul și livrarea de mărfuri și servicii destinate proiectului „Reabilitarea râului Bîc și protecție împotriva inundațiilor în Chișinău” vor fi scutite de taxa pe valoare adăugată și alte plăți aferente, anunță Guvernul.

Regulamentul care stabilește modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale, a fost aprobat în cadrul ședinței Executivului de miercuri, 17 septembrie.

Astfel, realizarea proiectului va contribui la crearea de noi oportunități economice și îmbunătățirea condițiilor de viață pentru aproximativ 100 de mii de persoane, afectate de inundații și poluare.

„În același timp, economiile obținute datorită scutirilor vor putea fi utilizate pentru alte priorități sociale și de infrastructură, în interesul locuitorilor capitalei”, a menționat Guvernul.

Proiectul „Reabilitarea râului Bîc și protecție împotriva inundațiilor în Chișinău” include lucrări de îmbunătățire a managementului apelor pluviale și reamenajarea canalului râului pe o distanță de 7,6 kilometri.

De asemenea, se planifică reabilitarea rețelelor de canalizare și instalarea unor sisteme de blocare a apei, pentru a gestiona riscurile de inundație și a reduce daunele cauzate de ploile intense.