Când se duc discuții despre o posibilă participare a Chinei la războiul dintre Rusia și Ucraina, comentatorii privează adesea Beijingul de subiectivitate. Se vehiculează că Rusia sau Ucraina trag în mod activ China în conflict, sau unele forțe anonime obligă Beijingul să se alăture uneia din părți. Dar este imposibil ca politica SUA să fie influențată semnificativ din exterior. Vedem că sancțiunile economice și presiunile politice n-au putut timp de un an să schimbe cursul politicii externe a Rusiei pe termen scurt. Prin urmare, China va decide dacă va participa la războiul dintre Rusia și Ucraina în dependență de propriile interese și beneficii pe care le va putea obține, scrie novayagazeta. eu.

Să ne întoarcem la discursul „Construirea unei lumi mai sigure” al lui Wang Yi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist din China (Comitetul Central al PCC), șeful Biroului Comisiei Comitetului Central al PCC pentru Afaceri Externe la Conferința de securitate de la München din Germania.

După cum a relatat acesta, „… criza din Ucraina nu este ceea ce am dori să vedem, și împărtășim îngrijorările tuturor părților cu privire la extinderea și prelungirea conflictului. China nu participă la criza din Ucraina, dar nu rămânem un spectator indiferent, nu aruncăm gaz în foc și ne opunem folosirii conflictului în interes propriu. Tot ceea ce a făcut China se reduce la o singură frază: să facă apel la pace și să faciliteze negocierile. Vom continua să rămânem de partea dialogului și de partea păcii”.

„A folosi conflictul în interes propriu” – 趁火打劫– se traduce literalmente din chineză ca „a jefui pe timp de incendiu”. China folosește această expresie în raport cu Statele Unite, dar

la un an de la începerea invaziei militare a Rusiei în Ucraina, putem vedea că China, la rândul ei, a reușit deja să scoată câte ceva din casa cuprinsă de flăcări.

Departamentul Apărării al SUA a publicat pe 27 octombrie 2022 varianta completă a Strategiei Naționale de Apărare a SUA (NDF) 2022. Potrivit textului, „RPC (Republica Populară Chineză, n.r.) reprezintă cea mai gravă și sistemică provocare, în timp ce Rusia reprezintă amenințări acute – atât pentru interesele naționale vitale ale Statelor Unite în străinătate, cât și în interiorul Statelor Unite. În acest context, în sprijinul unui sistem internațional stabil și deschis și al angajamentelor noastre în domeniul apărării, prioritățile Ministerului sunt:

Confruntarea Statelor Unite cu China nu este doar o opțiune pentru mersul de mai departe a evenimentelor, ci este o constatare a faptului împlinit. Dacă Statele Unite se orientează după logica unui conflict inevitabil, atunci China ține cont, fără îndoială, de acest lucru în strategia sa de dezvoltare. Conflictul dintre Rusia și Ucraina este o posibilitate minunată de a distrage atenția Statelor Unite.

Conflictul prelungit și extinderea potențială a lui spre vest, inclusiv asupra regiunii transnistrene și vestul Ucrainei, oferă timp suplimentar pentru pregătirea unui potențial conflict cu Statele Unite. SUA vor continua să furnizeze arme Ucrainei și să trimită pe front consultanți sau instructori. Lasă Statele Unite să lupte, oriunde și cu oricine, principalul să nu fie la granițele Chinei.

China este înconjurată de țările alianței QUAD (Dialogul de securitate cvadrilateral) și AUKUS (alianță militară trilaterală între Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Australia). Dialogul cu Rusia într-o astfel de situație pare nu doar necesar, ci inevitabil. Un vecin loial, cu cea mai lungă frontieră terestră și sisteme active de apărare aeriană, este literalmente cel care îți acoperă spatele. Este oare armata rusă valoroasă din punct de vedere al potențialului uman și dotare tehnică pentru desfășurarea operațiunilor la sol? Nu. Cu siguranță China nu are nevoie de forță vie. Sunt valoroase tehnologiile complexe militar-industriale rusești, aviația și apărarea aeriană? Da. În conflictul militar cu Ucraina, aceste industrii vor suferi din cauza întreruperilor în livrări și producția de componente. Care va fi prețul dictat de China pentru asistență în furnizarea de componente? China va cere protecție într-un viitor conflict cu Statele Unite și secrete tehnice.

Nu există premise pentru victoria Rusiei în Ucraina. Războiul poate dura câțiva ani sau se poate încheia chiar mâine prin decizia conducerii politice a Federației Ruse. Victoria sau înfrângerea Rusiei într-o formă sau alta nu are prea multă însemnătate pentru China. Ceea ce este cu adevărat important este păstrarea conducerii politice actuale și a cursului său anti-occidental. Formatul actual al relațiilor ruso-chineze este un sistem complex de acorduri și aluzii care reglementează cele mai importante domenii de interacțiune – livrarea de petrol și gaze, cărbune, cooperarea în complexul militar-industrial etc.

Întreprinderile mici și mijlocii din Rusia și China oricum se vor înțelege, deoarece este vorba de o simplă concurență de piață. Cele mai mari corporații chineze și ruse sunt controlate de stat, iar formatul interacțiunii lor s-a dezvoltat în ultimele decenii nu doar în baza intereselor comerciale, dar și fiind aprobate „de sus”.

Cât timp va dura restabilirea sau construirea acestor relații după plecarea actualei conduceri politice a Federației Ruse este o întrebare foarte bună.

China nu are nevoie de o Rusie democratică, de o Rusie liberă, de o Rusie totalitară etc. China are nevoie de „Putin 2.0.”,