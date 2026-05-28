R. Moldova va avea stocuri de urgență de produse petroliere: „Consumatorii vor fi aprovizionați chiar și în situații de criză sau în cazul unor disfuncționalități majore pe piață”

R. Moldova va avea stocuri de urgență de produse petroliere, suficiente pentru a asigura consumul intern pentru 61 de zile sau echivalentul a cel puțin 90 de zile de importuri nete, în funcție de indicatorul mai mare. Astfel, potrivit unui comunicat al Legislativului, „consumatorii din R. Moldova vor putea fi aprovizionați cu produse petroliere chiar și în situații de criză sau în cazul unor disfuncționalități majore pe piață”. Prevederea se regăsește în proiectul de lege privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere, votat în prima lectură de Parlament în ședința din 28 mai.

Potrivit documentului, stocurile de urgență vor fi constituite atât de Entitatea centrală de stocare (ECS), cât și de importatorii de produse petroliere, obligațiile fiind partajate în mod egal între cele două părți. Procesul de constituire a stocurilor va avea loc treptat, până la 30 iunie 2034, pentru a evita presiuni financiare asupra bugetului public și a mediului economic.

Obligațiile individuale de stocare ale ECS şi ale fiecărui importator vor fi calculate şi stabilite de Ministerul Energiei, în baza datelor individuale transmise lunar de operatorii economici. Volumul stocurilor obligatorii va fi proporțional cu cantitatea de produse petroliere importată în anul calendaristic precedent. Totodată, 75% din cantitatea totală a stocurilor de urgență va fi constituită din benzină și motorină.

Circa 60% din volumul total al stocurilor va trebui păstrat pe teritoriul Republicii Moldova, însă unele stocuri vor putea fi depozitate și în afara țării, în baza unor acorduri bilaterale încheiate cu statele gazdă. Proiectul prevede și posibilitatea creării unor stocuri în formă non-materială, prin contracte care prevăd un drept, dar nu o obligație, de a cumpăra produse petroliere în baza unor criterii prestabilite. În același timp, stocurile de urgență în formă materială vor fi depozitate în instalații de stocare autorizate, inclusiv în antrepozite vamale și zone libere.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va supraveghea respectarea obligațiilor de stocare de către agenții economici, iar proiectul introduce sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale. Activitatea ECS va fi monitorizată de Ministerul Energiei.

Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Energiei și are drept scop armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere. Documentul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua. După adoptare, legea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Ulterior, în termen de 8 luni, Guvernul va crea sau va desemna Entitatea centrală de stocare.