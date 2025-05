R. Moldova și Muntenegru au semnat Memorandumul de colaborare în domeniul integrării europene

Aflată în vizită oficială în Muntenegru, viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, anunță marți, 20 mai, că a semnat un memorandum de colaborare dintre R. Moldova și Muntenegru.

Cristina Gherasimov afirmă că documentul „ne va permite să facem schimb de experiență și să ne sprijinim reciproc, așa încât să avansăm cu încredere pe drumul nostru spre UE”.

„La Podgorica, am avut plăcerea să discut cu echipa care va duce Muntenegru în UE. Împreună cu Filip Ivanović, viceprim-ministru pentru afaceri externe și europene, Maida Gorčević, ministra afacerilor Europene și Predrag Zenović, negociatorul-șef al Muntenegrului pentru aderarea la UE, am făcut o evaluare a etapei la care se află țările noastre în procesul de negocieri, dar am vorbit și despre cum ne putem coordona pașii și învăța unii de la alții.