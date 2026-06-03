Directorul Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, Andrei Uncuța, a fost numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății

Andrei Uncuța a fost numit în funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății miercuri, 3 iunie, în cadrul ședinței Guvernului. Potrivit Ministerului, noul secretar va contribui la promovarea și implementarea politicilor în domeniul sănătății, valorificând experiența acumulată „de-a lungul unei cariere de peste două decenii în sistemul medical și în managementul instituțiilor sanitare”.

În noua sa funcție, Andrei Uncuța va fi responsabil de coordonarea domeniilor asistenței medicale prespitalicești și spitalicești, implementarea proiectelor investiționale din sănătate, dar și de realizarea proiectelor strategice de construcție a spitalelor regionale Bălți și Cahul și a proiectelor de reabilitare a infrastructurii medicale.

„Numirea domnului Uncuța va consolida echipa Ministerului Sănătății și va contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare și modernizare a sistemului medical”, a declarat ministrul Sănătății, Emil Ceban.

Andrei Uncuța este doctor în științe medicale, medic neurolog, cu studii de master în managementul sănătății publice. Din anul 2020 până în prezent a deținut funcția de director al Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, cea mai mare instituție spitalicească din R. Moldova.

Anterior, a ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul instituțiilor medicale și al administrației publice, inclusiv cea de șef al Serviciului medical al Ministerului Afacerilor Interne, director adjunct medical al Institutului de Medicină Urgentă și viceministru al Sănătății.

Noul secretar de stat își va începe activitatea din 8 iunie.