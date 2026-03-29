Qatar și Ucraina au semnat un acord de apărare, în cadrul vizitei lui Volodimir Zelenski în Golf

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a fost sâmbătă, 28 martie, la Doha, în cadrul turneului său în regiunea Golfului, la o lună de la începutul războiului din Iran. Qatar și Ucraina au semnat un acord de apărare, în cadrul vizitei sale pentru a discuta asistența acordată de Kiev în contracararea dronelor iraniene și stabilirea de noi parteneriate în regiune, potrivit EuroNews.

Volodimir Zelenski se află la Doha după vizitele efectuate joi, 26 martie, în Arabia Saudită și vineri, 27 martie, în Emiratele Arabe Unite. Pe 28 martie, el a declarat că Ucraina și Emiratele Arabe Unite au convenit, de asemenea, să coopereze în domeniul apărării.

Specialiștii ucraineni în apărare au ajutat la apărarea țărilor din regiune, în timp ce Iranul își continuă campania aeriană împotriva vecinilor săi din Golf, care a început după ce SUA și Israelul au început operațiuni militare împotriva Teheranului în urmă cu o lună.

Președintele Ucrainei a confirmat anterior că Qatar, împreună cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Iordania și Kuweit, au trimis solicitări oficiale privind o posibilă cooperare cu Ucraina în ceea ce privește expertiza sa în contracararea dronelor.

Ucraina a trimis în regiune peste 200 de experți în combaterea atacurilor cu drone, spunând că alți aproximativ 30 se îndreaptă spre Iordania și Kuweit, a declarat Zelenski reporterilor prin intermediul unui chat WhatsApp săptămâna trecută.

După întâlnirea cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Zelenski a declarat că pentru Ucraina „este o chestiune de principiu: teroarea nu trebuie să predomine nicăieri în lume”.

„Protecția trebuie să fie suficientă peste tot. De aceea suntem deschiși la o colaborare care, dintr-o perspectivă strategică, va consolida cu siguranță popoarele noastre și protejarea vieții în țările noastre”, a spus Zelenski.

Președintele Ucrainei a afirmat în repetate rânduri că ceea ce are nevoie Ucraina în primul rând este apărarea aeriană împotriva rachetelor balistice rusești. În schimb, Kievul este gata să își împărtășească expertiza și experiența în combaterea atacurilor cu drone iraniene, care atacă Ucraina cu sute de ori în timpul invaziei la scară largă a Rusiei.

Vizita lui Zelenski în regiunea Golfului vine într-un moment de forță pentru Kiev, deoarece apărarea aeriană a Ucrainei a atins o impresionantă rată de interceptare de 97% împotriva dronelor rusești în cel mai recent atac de la Moscova.

Ca și în Arabia Saudită, joi, Zelenski s-a întâlnit și vineri cu specialiști ucraineni în drone detașați în Emiratele Arabe Unite, spunând că aceștia lucrează acolo „de câteva săptămâni”.

„Există deja o înțelegere clară a modului în care protecția spațiului aerian și a infrastructurii critice din Emirate poate fi consolidată prin integrarea experienței ucrainene. Aceasta se referă la soluții complete care și-au dovedit eficacitatea.”

Nu este clar dacă au fost semnate acorduri de apărare cu Emiratele Arabe Unite. Kievul a anunțat un document de cooperare în domeniul apărării semnat cu Arabia Saudită la începutul acestei săptămâni în timpul vizitei lui Zelenski la Djeddah.

Qatarul are o importanță semnificativă pentru Ucraina. Țara s-a impus ca unul dintre principalii mediatori în aspectele umanitare în contextul războiului total al Rusiei împotriva Ucrainei.

Qatar a contribuit la facilitarea returnării a zeci de copii ucraineni deportați cu forța de Rusia de la începutul invaziei la scară largă din 2022. Qatar a mediat, de asemenea, returnarea prizonierilor de război ucraineni.