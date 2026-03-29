LIVE TEXT Atac cu bombă rusească asupra orașului Kramatorsk. Trei persoane au murit, inclusiv un băiat de 13 ani. Război în Ucraina, ziua 1495

UPDATE 18:00 Cel puțin trei persoane, inclusiv un băiat de 13 ani, au fost ucise și alte șapte au fost rănite într-un atac cu bombă planată rusesc asupra orașului Kramatorsk, a anunțat guvernatorul regiunii Donețk, Vadym Filashkin, pe 29 martie, conform Kyiv Independent.

Atacul a avut loc la prânz, iar vârstele victimelor rănite variază între 20 și 80 de ani, potrivit lui Filashkin. Autoritățile locale stabilesc numărul final al victimelor civile și amploarea pagubelor, a declarat guvernatorul, numeroase clădiri cu mai multe etaje fiind raportate ca fiind avariate.

„Încă o dată, rușii vizează în mod deliberat un oraș pașnic și ucid copii”, a spus Filashkin în postarea sa pe Telegram, condamnând „teroarea deliberată împotriva poporului nostru”.

„Cu siguranță vor fi trași la răspundere pentru fiecare viață distrusă și fiecare casă distrusă.”

Guvernatorul a declarat că serviciile de urgență lucrează la locul atacului. Procuratura regională a deschis o anchetă preliminară pentru a iniția proceduri penale pentru o crimă de război, au declarat forțele de ordine.

Situat la mai puțin de 20 de kilometri de cele mai apropiate poziții rusești din estul regiunii Donețk, unde se desfășoară cele mai aprige lupte, Kramatorsk a fost supus unor atacuri intensificate ale rusești cu bombe planante și drone în ultimele săptămâni.

UPDATE 15:30 În ultima săptămână, rușii au lansat peste 3000 de drone, peste 1450 de bombe aeriene ghidate și 40 de rachete de diferite tipuri asupra Ucrainei. Potrivit Ukrinform, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat acest lucru pe Facebook.

„Numai în această săptămână, Rusia a folosit peste 3000 de drone de atac împotriva orașelor și comunităților noastre – o parte semnificativă dintre ele fiind «șahede» – precum și peste 1450 de bombe aeriene ghidate și 40 de rachete de diferite tipuri. Rușii nu își reduc efortul de război împotriva statului și a poporului nostru și, în același timp, investesc deschis în prelungirea unui alt război care duce la destabilizarea globală”, a remarcat președintele.

UPDATE 12:50 Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis cel puțin trei civili și au rănit cel puțin alți 20 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 29 martie, conform Kyiv Independent.

Trupele rusești au lansat peste noapte o rachetă aerobalistică Kinzhal și 442 de drone împotriva Ucrainei, dintre care aproximativ 300 erau de tip Shahed, au raportat Forțele Aeriene pe 29 martie. 380 dintre drone au fost doborâte, potrivit Forțelor Aeriene.

În nord-estul regiunii Sumî, o femeie de 20 de ani a fost ucisă de un atac de artilerie rusească, iar un bărbat de 75 de ani a suferit o rană mortală după ce o dronă rusească a explodat în timp ce se apropia de drum, a raportat administrația militară regională pe 29 martie.

Autoritățile locale au raportat, de asemenea, că alte cinci persoane au fost rănite, inclusiv o fetiță de șase ani, în ultima zi.

În sudul regiunii Herson, o persoană a fost ucisă și alte două au fost rănite în ultima zi, a raportat guvernatorul regional Oleksandr Prokudin pe 29 martie.

În estul regiunii Donețk, atacurile rusești din ultima zi au rănit cinci persoane, a raportat guvernatorul regional Vadym Filashkin pe 29 martie.

În nord-estul regiunii Harkov, cinci persoane, inclusiv o femeie de 89 de ani și bărbați cu vârste de 32, 42, 67 și 62 de ani, au fost rănite de atacuri rusești în ultima zi, a raportat guvernatorul regional Oleh Syniehubov pe 29 martie.

În sud-estul regiunii Zaporijjea, trei femei au fost rănite de atacuri rusești în apropierea capitalei regionale Zaporijjea în ultima zi, a raportat guvernatorul regional Ivan Fedorov pe 29 martie.

În sudul regiunii Odesa, Rusia a lansat atacuri asupra unor situri de infrastructură civilă și energetică din regiune, avariand o instalație energetică, a raportat guvernatorul regional Oleh Kiper pe 29 martie. Kiper a raportat pene de curent într-o serie de așezări din cauza atacului, dar a spus că nu au existat victime.

UPDATE 09:15 În ultimele 24 de ore, forțele ruse au efectuat 780 de lovituri în 41 de așezări din regiunea Zaporijjea, folosind rachete, bombe aeriene ghidate, drone, lovituri aeriene și artilerie. Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, a anunțat acest lucru pe Telegram, transmite Ukrinform.

„Rușii au lovit Andriianivka cu o rachetă. În plus, trupele ruse au efectuat 24 de lovituri aeriene asupra Komyshuvakha, Danylika, Shevchenkivske, Liubytske, Svitla Dolyna, Zalyvne, Chervonyi Yar, Huliaipilske, Vozdvyzhivka, Dolynka, Novhyosohyvke, Skohyoshyvka, Svitchani, Svitla Dolina, Zalyvne. Tersa, Myrne, Bilohiria și Hirke”, a scris Fedorov.

În urma atacurilor asupra districtului Zaporijjea, trei femei au fost rănite. Autoritățile au primit 76 de rapoarte privind daunele aduse infrastructurii, clădirilor rezidențiale, anexe și vehiculelor.