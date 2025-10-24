Putin și-a trimis emisarul economic special să discute cu administrația Trump, după ce a susținut că sancțiunile SUA nu vor afecta economia Rusiei

Emisarul economic special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a sosit vineri, 24 octombrie, în Statele Unite pentru întâlniri cu responsabili ai administrației americane, inclusiv cu emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, care a avut anul acesta mai multe întâlniri cu Putin în cadrul eforturilor lui Trump de oprire a războiului ruso-ucrainean, potrivit HotNews.ro.

Emisarul lui Putin se va întâlni cu reprezentanți ai administrației SUA „pentru a continua discuțiile despre relațiile ruso-americane”, conform unor surse citate de postul CNN. Totodată, potrivit publicației Axios, întâlnirea dintre Witkoff și Dmitriev va avea loc sâmbătă, la Miami, transmit agențiile de presă Reuters și Agerpres.

Sosirea emisarului special al lui Putin în SUA survine după ce Trump a decis miercuri să impună sancțiuni principalelor companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil, acuzând lipsa de seriozitate a președintelui rus în discuțiile referitoare la soluționarea conflictului din Ucraina.

Convorbirile cu președintele rus sunt „mereu bune”, dar de fiecare dată „nu duc nicăieri”, a remarcat președintele SUA.

Putin a calificat aceste noi sancțiuni drept un „pas inamical” din partea SUA, dar a susținut că ele nu vor avea un impact semnificativ asupra economiei Rusiei, care și-a dezvoltat mecanisme de adaptare după seriile de sancțiuni succesive ce i-au fost impuse de UE și SUA de când a început războiul în Ucraina.

Trump a avut joia trecută, 16 octombrie, o nouă discuție telefonică cu Putin, înainte să-l primească vineri, 17 octombrie, la Casa Albă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, venit acolo mai degrabă pentru a cere noi arme, în special rachete de croazieră Tomahawk – pe care nu le-a obținut – decât pentru a căuta cu Trump o soluție de încheiere a războiului.