Psihologul chatului 12Plus recomandă: Învață să recunoști și să te aperi de violența digitală

În contextul campaniei naționale #16zileîmpotrivaviolenței de gen, este important să vorbim despre o formă de abuz tot mai des întâlnită în rândul adolescenților: violența digitală. În mediul online, limitele pot părea difuze, însă impactul emoțional este cât se poate de real. Iar pentru violența digitală există o singură atitudine corectă: #NICIOSCUZĂ, se spune într-un comunicat al Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC).

Adolescența este o perioadă frumoasă în care personalitatea se află într-un proces intens de formare, când apare dorința de autoafirmare. Această nevoie se manifestă deseori în diferite contexte sociale – la școală, în spațiile publice, atât offline, cât și online. Acest lucru se întâmplă pentru că adolescenții caută autonomie, confirmare și un mod de a se exprima liber, uneori cu mai puțin control din partea adulților. Mediul online oferă însă acest spațiu de explorare: grupuri de socializare, jocuri de grup, platforme interactive.

Pe cât de mult ne regăsim în mediul online prin utilizarea tehnologiilor digitale, pe atât de mult crește și riscul de a fi expuși violenței digitale – cyberbullying.

Ce este totuși acest cyberbullying?

Potrivit CNPAC, este un comportament repetat, cu scopul de a speria, înfuria sau umili o persoană și se poate manifesta prin:

răspândirea minciunilor sau publicare de fotografii jenante pe rețelele de socializare;

transmiterea de mesaje supărătoare sau amenințări prin platforme de mesaje;

copierea identității unei persoane și trimiterea, în numele acesteia, de mesaje răuvoitoare altcuiva.

Nu este exclus ca agresiunea față în față și cea online să se petreacă simultan. Însă violența digitală lasă amprente digitale – înregistrări care pot fi redistribuite către diverse grupuri sau persoane apropiate, provocând neliniște, anxietate și uneori chiar depresie. Înțelegem astfel că o informație transmisă unei singure persoane îți poate afecta imaginea personală într-un mod public.

Datele recente arată că fenomenul violenței digitale este mult mai prezent decât pare

„Pe chatul anonim și gratuit 12Plus, primim în fiecare lună mesaje de la adolescenți și adolescente care trec prin forme diferite de violență digitală. Mulți dintre ei sunt speriați, anxioși și resimt puternic modul în care aceste experiențe le afectează imaginea de sine.

Un studiu (2023–2024), desfășurat în patru licee din R. Moldova, cu 489 de elevi cu vârste între 10 și 17 ani, arată că 53,4% dintre adolescenții chestionați au declarat că au fost victime ale hărțuirii online. Cu alte cuvinte, mai mult de jumătate dintre ei au avut cel puțin o experiență negativă în mediul digital.

Și mai îngrijorător este faptul că, potrivit aceluiași studiu, în 67,3% dintre cazuri, agresorul era o persoană cunoscută — fie prieten, coleg sau o simplă cunoștință, nu un necunoscut anonim. Asta arată că pericolul apare deseori chiar din cercul apropiat, nu doar din partea unor străini.

Iar la nivel european, Organizația Mondială a Sănătății (WHO/Europe) raportează că aproximativ 1 din 6 adolescenți a experimentat cyberbullying — un semnal clar că impactul emoțional al interacțiunilor online este real și nu trebuie ignorat”, precizează reprezentanții Centrului.

În această ordine de idei, CNPAC vine cu recomandări:

Atunci când petreci timpul în online, inclusiv în timpul jocurilor, este important să fii atent(ă) la detalii care pot părea minore, dar sunt esențiale. Observă întrebările personale care îți sunt adresate: cu cine locuiești, dacă ai odaie proprie, ce îngrijorări ai avut recent, ce activități îți plac sau nu, cine sunt prietenii tăi, opinii despre imagini sau informații primite etc. – întrebări care nu au nicio legătură cu jocul sau activitatea respectivă.

Periodic, merită să îți analizezi lista de prieteni online. S-ar putea să descoperi persoane necunoscute. Încearcă să comunici doar cu prietenii sau persoanele pe care le cunoști în viața reală.

Protejarea datelor tale personale în mediul online este la fel de importantă ca în viața de zi cu zi. Doar persoanele apropiate știu unde mergi, ce faci sau ce planuri ai – aceste informații nu ar trebui expuse public.

Dacă o activitate online îți provoacă nesiguranță sau chiar o simplă îndoială, cel mai bine este să te oprești. O discuție cu un adult de încredere te poate ajuta să clarifici situația.

Se poate întâmpla ca o persoană necunoscută să îți trimită mesaje arogante, comentarii jignitoare sau să insiste să îți devină prieten(ă). În astfel de cazuri, este util să păstrezi dovezile prin capturi de ecran, să anunți un adult, să raportezi situația administratorilor platformei și să ceri ajutorul unui specialist, precum psihologul de pe chat 12Plus sau de pe siguronline.md.

Este recomandat să nu accesezi linkuri sau postări care par dubioase încă de la prima vedere. Chiar dacă au multe vizualizări, nu toate informațiile de pe internet sunt adevărate.

Informațiile pe care le postezi, răspunsurile și opiniile pe care le oferi transmit foarte multe despre tine: ce reprezinți, ce valori ai și cum vezi lumea.

„A cere ajutor arată dorința de a pune capăt unei situații dificile. Toți greșim, indiferent de vârstă sau context, iar orice problemă își poate găsi soluția, indiferent de ce s-a întâmplat. Ai grijă de tine și de siguranța ta online. Cere ajutor când simți nevoia. Poți iniția o discuție pe chatul anonim și gratuit 12plus. E sigur, confidențial și, cu siguranță, vei fi ajutat(ă)”, subliniază CNPAC.