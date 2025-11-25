Clădirea Parlamentului iluminată în oranj. Legislativul s-a alăturat Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen”

Parlamentul s-a alăturat Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen”. Marți, 25 noiembrie, este marcată Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, astfel, clădirea Legislativului a fost iluminată în oranj, culoare utilizată la nivel internațional ca simbol al luptei împotriva violenței asupra femeilor, se arată într-un comunicat.

Potrivit Parlamentului, în acest an, Campania „16 zile de activism împotriva violenței de gen” se desfășoară sub genericul „Moldova fără Violență”, având sloganul #NICIOSCUZĂ pentru violența digitală.

„Aceasta are ca scop promovarea culturii și respectului în mediul online și offline, încurajând comportamente bazate pe demnitate, responsabilitate și empatie. Datele statistice arată că 85% dintre femei din întreaga lume au fost victime ale acestei forme de abuz.”

Campania a fost lansată printr-un manifest național în orașele Chișinău, Cahul și Bălți. La evenimente au participat oameni din întreaga țară.

Totodată, recent, legislația R. Moldova a fost completată cu măsuri suplimentare de protecție a femeilor de toate formele de violență și hărțuire, inclusiv cele manifestate prin mijloace digitale. Începând 1 februarie 2026, pedeapsa pentru violența online va consta în amendă de până la 50 000 de lei, ore de muncă în folosul comunității sau chiar până la doi ani de închisoare.

Campania „16 zile de activism împotriva violenței de gen” se desfășoară în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie 2025.