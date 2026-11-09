Propaganda rusă, influencerii MAGA și cei din Israel au răspândit falsuri despre protestele violente din Franța și din alte țări occidentale, arată două rapoarte diferite

O rețea secretă rusă a încercat să exploateze revoltele din Franța din octombrie, folosind rețelele sociale pentru a atribui tulburările imigrației necontrolate și pentru a prezenta guvernul ca fiind unul care și-a pierdut controlul. Acest lucru se arată într-un raport intern al UE la care a avut acces Reuters.

O altă evaluare internă, întocmită de Ministerul Afacerilor Externe al Franței și la care a avut acces, de asemenea, Reuters, a constatat că conturile de pe rețelele sociale legate de Israel și de mișcarea MAGA din SUA au promovat, de asemenea, „narațiuni ostile” cu privire la revoltele respective, asociindu-le cu islamismul radical și migrația.

Privite în ansamblu, rapoartele oferă o perspectivă asupra modului în care actori externi au încercat să profite de turbulențele interne din Franța în scopuri politice proprii.

Analiza Uniunii Europene a constatat că o rețea clandestină rusă, cunoscută sub numele de „Operation Overload”, a distribuit videoclipuri în care erau imitate instituții media occidentale, cu scopul de a viza publicul francez. Unele dintre acestea susțineau în mod fals că migranții ar fi violat protestatari sau că erau iminente atacuri teroriste.

Ministerul rus de Externe nu a răspuns solicitării de a comenta informațiile.

În august, purtătoarea de cuvânt a ministerului, Maria Zaharova, a respins acuzațiile formulate de o agenție franceză de monitorizare a activității statului, potrivit cărora Rusia ar răspândi dezinformare despre alegerile din Franța din 2027. Ea a declarat că acestea „nu vor fi ultima invenție pe care autoritățile o vor folosi pentru a manipula opinia publică”.

Analiza UE, care vizează perioada 7-21 octombrie, a constatat că Rusia a încercat să „prezinte conducerea franceză drept slabă și tot mai autoritară”.

„Astfel de evenimente oferă oportunități de subminare a guvernelor naționale, de alimentare a fricii și diviziunilor și de influențare a percepției publice înaintea alegerilor”, se arată în documentul UE.

Raportul nu a identificat dovezi că Moscova sau alți actori ar fi provocat sau amplificat protestele, descriind activitatea drept „exploatarea oportunistă a tulburărilor”.

Postările conturilor rusești, israeliene și MAGA au adunat milioane de vizualizări

Raportul realizat de Ministerul francez de Externe a constatat că cele mai vizualizate 10 postări de pe platforma X despre tulburările din Franța, publicate de conturi din „cercurile proruse”, au acumulat 2,8 milioane de vizualizări în perioada 16-18 octombrie.

Totuși, aceste cifre au fost cu mult depășite de numărul de vizualizări obținut de postările despre revolte publicate pe X de conturi asociate mișcării MAGA, precum și unor oficiali și influenceri israelieni.

Potrivit raportului Ministerului francez de Externe, cele mai vizualizate 10 postări despre tulburările din Franța, publicate de oficiali, instituții media și influenceri afiliați mișcării MAGA, au acumulat peste 49 de milioane de vizualizări în perioada 16-18 octombrie. Cele mai vizualizate 10 postări publicate de oficiali israelieni, conturi guvernamentale, instituții media și influenceri au înregistrat peste 35 de milioane de vizualizări în aceeași perioadă, se mai arată în raportul francez.

Campaniile fac parte dintr-o „competiție narativă”, afirmă un expert

Elina Treyger, cercetătoare principală în domeniul științelor politice la think tank-ul RAND Corporation, a declarat că astfel de campanii desfășoară o „competiție narativă” de lungă durată, care poate influența treptat modul în care democrațiile occidentale sunt percepute în Europa și în afara acesteia.

Treyger a afirmat că aceste campanii alimentează reacțiile antiimigrație, care îi împing pe alegătorii europeni către extremele politice.

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu și Ministerul israelian de Externe nu au răspuns solicitărilor de a comenta informațiile.

UE menționează „Operation Overload” ca parte a eforturilor aliniate Rusiei de a discredita Occidentul

Raportul UE menționează că „Operation Overload”, activă din septembrie 2023, vizează „personalități publice, instituții și instituții media” din Occident, cu scopul de a „discredita aceste entități și sprijinul lor pentru Ucraina, promovând în același timp conținut aliniat intereselor Rusiei”.

Activitatea acestei rețele „urmărește, de asemenea, să submineze sprijinul european pentru Ucraina, susținând că guvernele europene acordă prioritate Ucrainei în detrimentul problemelor interne”, se arată în raport.

Institutul pentru Dialog Strategic (Institute for Strategic Dialogue), un think tank cu sediul în Marea Britanie, a afirmat într-un raport publicat anul trecut că Operation Overload este „o operațiune rusească de influențare a informațiilor, persistentă și de mare amploare. Aceasta imită surse de încredere pentru a provoca discordie, confuzie și neîncredere”.

„Operațiunea creează și publică videoclipuri care par a fi reportaje de știri, utilizează inteligența artificială pentru a clona vocile experților, falsifică titluri de ziare și manipulează imagini”, a precizat institutul, adăugând că aceasta „își mută atenția de la o țară la alta pentru a exploata crizele și dezbaterile publice”.

În 2024, Viginum, agenția franceză de monitorizare și combatere a ingerințelor digitale străine, a publicat un raport detaliat despre Operation Overload și alte operațiuni rusești similare. Oficialii francezi au declarat că astfel de campanii reapar în timpul protestelor, alegerilor sau cu alte ocazii în care se încearcă discreditarea Franței.