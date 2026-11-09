Cerșea simulând o dizabilitate locomotorie: un bărbat de 26 de ani, sancționat contravențional

Un bărbat de 26 de ani a fost sancționat contravențional pentru cerșetoria prin simularea unei dizabilități. Acesta are și alte antecedente penale, fiind, totodată, suspectat pentru implicarea în mai multe cazuri de sustragere a bunurilor din magazine.

Potrivit unui comunicat al Poliției, polițiștii din Strășeni au identificatul bărbatul, originar din raionul Nisporeni, care solicita bani de la trecători, simulând o dizabilitate locomotorie. El a fost escortat la Inspectoratul de poliție pentru documentare, unde a recunoscut că nu are probleme de sănătate.

„Potrivit informațiilor preliminare, tânărul figurează în evidențele poliției cu antecedente penale. Totodată, oamenii legii verifică implicarea acestuia în mai multe cazuri de sustragere a bunurilor din magazinele din Strășeni. Pentru cerșetoria prin simularea unei dizabilități”, a precizat Poliția.

Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și verificarea eventualei implicări a acestuia în alte fapte ilegale.

Oamenii legii îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să sesizeze oamenii legii în cazul în care observă astfel de situații sau dețin informații care pot contribui la prevenirea și combaterea faptelor ilegale.