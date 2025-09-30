Prognoze VS realitate: Rezultatele cărui sondaj au fost mai aproape de rezultatele parlamentarelor propriu-zise? Diferențele, explicate de un sociolog

În ultima lună, au fost prezentate rezultatele a trei sondaje de opinie privind preferințele electorale ale cetățenilor. ZdG a comparat cifrele de la sondaje cu rezultatele alegerilor legislative din 28 septembrie și vă spune care entitate care a organizat sondajele a fost mai aproape de realitate și care a greșit. Totodată, sociologul Vasile Cantarji a explicat ce a dus la diferențele dintre „pronosticurile” companiilor de sondaje și rezultatele propriu-zise.

Conform rezultatelor după procesarea a 100% din procesele verbale, PAS a câștigat alegerile cu 50,20% din sufragii. „Blocul Patriotic” se clasează pe locul doi, cu 24,18% din voturi. Blocul „Alternativa”, Partidul Nostru și Partidul Politic „Democrația Acasă” (PPDA) au trecut și ele pragul electoral, cu 7,96%, 6,20% și, respectiv, 5,62%.

Pe teritoriul R. Moldova, tot PAS a luat cele mai multe voturi – 44,13%, pe locul doi clasându-se Blocul Patriotic cu 28,29%. Blocul „Alternativa” a luat în țară 9,22 la sută din sufragii, Partidul Nostru – 6,35%, iar PPDA – 5,72%.

iData: Blocul Patriotic, cu cel mai mare scor

Conform sondajului iData, învingător în această cursă ar fi ieșit Blocul Patriotic cu aproape 25%, fiind însă urmat îndeaproape de Partidul Acțiune și Solidaritate cu 24,7%. În Parlament, conform rezultatelor sondajului, ar mai fi intrat două formațiuni – Blocul „Alternativa”, cu 7,2% din voturi, și Partidul Nostru, cu 5,4% din sufragii. Totuși, circa 20 la sută din respondenți au spus că sunt indeciși, că nu vor vota sau au refuzat să răspundă. În top urma PPSA, cu 2,3%.

Studiul a fost realizat între 7-19 septembrie, pe un eșantion reprezentativ național de 1059 de respondenți, cu eroarea maximă de +/-2,9%. Sondajul este reprezentativ pentru populația adultă a R.Moldova, cu excepția regiunii transnistrene.

Directorul General al companiei iData este Mihai Bologan, fost șef de secție în cadrul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM).

WatchDog și CBS Research: Parlament format din două partide și un bloc

După cum arată rezultatele sondajului realizat de WatchDog.MD și Centrul de cercetări sociologice CBS Research, doar trei partide ar fi ajuns în Legislativ: Partidul Acțiune și Solidaritate – cu 29,7%, Blocul Patriotic – cu 13,2% și Partidul Nostru – cu 7,5%. De asemenea, 26,8% din respondenți nu știau cu cine să voteze, iar 6,7% au refuzat să răspundă.

Perioada de culegere a datelor a fost 6 – 13 septembrie 2025. Volumul eșantionului a fost de 1127 respondenți, eroare maximală fiind de +2,9%. Sondajul este reprezentativ pentru populația adultă a R.Moldova, cu excepția regiunii transnistrene.

Centrul de cercetări sociologice CBS Research îl care ca director pe Ion Jigău.

Barometrul Opiniei Publice: PPDA, sub 2%

Sondajul prezentat de Barometrul Opiniei Publice (BOP) arăta că 28,6% dintre persoanele decise urmau să voteze pentru PAS, 13,9% – pentru Blocul Patriotic, iar 5,1% – în favoarea formațiunii „Partidul Nostru”. Alți candidați nu ar fi trecut de pragul electoral. Dintre respondenți, aproape 28% au declarat că nu știu pe cine vor vota.

Sondajul a fost efectuat în perioada 12-22 septembrie, pe un eșantion de 1117 de persoane. Eroarea maximă este de ±2,9%. Sondajul este reprezentativ pentru populația adultă a R.Moldova, cu excepția regiunii transnistrene.

Sociolog: Sondajele nu includ persoanele indecise, iar alegerile – nu

Sociologul Vasile Cantarji spune că atunci când comparăm datele sondajelor și rezultatele finale ale alegerilor, trebuie să ținem cont despre faptul că sondajele nu includ diaspora și stânga Nistrului.

„Diaspora votează în mod destul de specific și nu poate fi neglijată. 17% din voturi au venit din diasporă”, a explicat Cantarji.

În plus, un factor important este faptul că sondajele iau în calcul și persoanele indecise. Din acest motiv, potrivit sociologului, „este clar că procentul pentru toate partidele, la alegeri, urmează a fi mai mare decât arată sondajele, din simplu motiv că suta de procente o reprezintă totalitatea oamenilor care au votat”, pe când în cazul sondajelor „suta de procente o reprezintă întreaga populație”, inclusiv cei care nu votează sau nu știu ce opțiune să aleagă.

„Dacă luăm același barometru și recalculăm la numărul de persoane decise, atunci PAS-ul are nu 28-29%, dar 49%. Când am făcut publice rezultatele, am atras atenția că există un număr destul de mare de indeciși”, a spus sociologul.

Acesta a mai punctat că înainte de alegeri se fixa o tendință de scădere pentru Partidul Nostru.