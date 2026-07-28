Prognoza meteo pentru marți, 27 iulie. În capitală se așteaptă ploi slabe

Marți, 28 iulie, vremea va fi variabilă pe întreg teritoriul R. Moldova, cu un regim al precipitațiilor diferit de la o regiune la alta.

Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, (AMM) la nord sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice. Temperaturile vor varia între 24 și 25°C, iar vântul din nord-vest va avea rafale de până la 37 km/h.

În partea centrală a țării se așteaptă ploi slabe și un cer predominant noros. Valorile termice vor ajunge la 28°C, iar vântul va sufla din nord-vest cu viteze de până la 27 km/h.

În sudul țării vremea va fi mai stabilă, cu cer noros și fără precipitații. Termometrele vor arăta temperaturi de până la de 29°C. Vântul va sufla din nord-vest cu viteze de până la 27 km/h.