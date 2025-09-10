Profil de integritate: Vladimir Bolea. De la responsabil pe agricultură, la ministru al Infrastructurii și cuvintele obscene adresate unui jurnalist

În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin.

Profilurile sunt publicate de către Moldova Curată în perioada 1-24 septembrie 2025. Datele au fost colectate și structurate pe baza criteriilor de integritate elaborate în 2019 de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat și actualizate în 2025. Metodologiile de selectare și de investigare a integrității candidaților pot fi consultate aici. Profilurile altor candidați pot fi citite aici.

Informații generale

Vladimir Bolea (54 de ani) este vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și candidează pe poziția a opta în lista PAS. El este politician, jurist și istoric. Din martie 2019 până în iulie 2022 a deținut funcția de deputat în Parlament. În iulie 2022 a fost numit în funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare în Guvernul Natalia Gavrilița, pe care a continuat s-o dețină și în Guvernul Dorin Recean. În noiembrie 2024 a fost numit ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Studiile și le-a făcut la Universitatea de Stat din Moldova, inițial la Facultatea de Istorie, apoi la cea de Drept, iar ulterior a obținut și masteratul în drept economic.

Înainte de a se implica în politică, Vladimir Bolea a fost timp de patru ani directorul companiei PATIPRODCOM SRL. Timp de șapte ani a fost instructor în economie la Școala de Studii Avansate în Jurnalism din Chișinău. Timp de șase ani a fost directorul SC GFC Holboca SRL, o companie pe care a fondat-o la Iași, România.

Integritatea în activitatea politică

Mandatul de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare al lui Vladimir Bolea a fost marcat de numeroase proteste ale fermierilor, care solicitau compensații din partea statului, dar și moratoriu de la bănci pentru achitarea creditelor. Agricultorii au ieșit cu tehnica în Piața Marii Adunări Naționale, dar au manifestat și în centrul și sudul țării, blocând drumul de acces spre punctul de trecere a frontierei Leușeni, circulația vehiculelor fiind imposibilă. În noiembrie 2023, Bolea a fost audiat în Parlament în legătură cu situația din agricultură. O altă rundă de audieri a avut loc în februarie 2024.

În contextul situației dificile din sectorul agricol, tot în februarie 2024, Blocul proeuropean format din Platforma DA, Liga Orașelor și Comunelor (LOC), Partidul Schimbării și Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) au cerut demisia lui Bolea. Ministerul nu a comentat atunci solicitarea opoziției extraparlamentare.

După ce a preluat mandatul de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Bolea nu a scăpat de manifestații. Angajații Căii Ferate și transportatorii de asemenea au protestat la Guvern, în vara anului 2025.

Activitatea lui Bolea la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a fost contestată în cadrul unei moțiuni simple în primăvara anului 2025. Moțiunea a fost înaintată de 24 de deputați din fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Printre motivele invocate se regăseau administrarea defectuoasă a domeniilor aflate în responsabilitatea ministerului, lipsa acțiunilor concrete menite să răspundă provocărilor curente, precum și abaterile de la termenele stabilite în implementarea proiectelor de importanță națională privind aprovizionarea cu apă și sanitație, dar și a celor privind infrastructura rutieră de interes național și internațional. În urma examinării în plen, majoritatea parlamentară nu a susținut moțiunea simplă.

Integritatea în gestionarea averii și intereselor personale

În declarația de avere și interese personale pentru 2017-2018, depusă la CEC, Vladimir Bolea a raportat un salariu de 33,3 mii de lei românești, pe care l-a obținut pentru poziția de director la GFC Holboca SRL. De asemenea, el a declarat un onorariu de 3.800 de lei obținut de la Școala de Studii Avansate în Jurnalism. Soția sa a încasat în perioada respectivă venituri de 198.000 de lei din salariu și 24.000 de lei din publicații. Totodată, în conturile lui Bolea au intrat 20.000 de euro după un contract de divorț, iar soția sa a obținut 240.000 de lei din chiria autoturismului companiei la care activa. Bolea a mai trecut pe hârtie un automobil de marcă Honda CRV, în valoare de 10.000 de lei. În declarația de avere respectivă, demnitarul nu a trecut niciun imobil.

„Am fost proprietarul unui apartament în centrul Chișinăului pe strada București până a divorța în 2017, după care în 2017 m-am căsătorit și locuim în casa socrilor, în comuna Băcioi. O casă construită în 1968. Eu am declarat adresa, dar nu-i proprietatea mea. Este proprietatea doamnei Vera Borș”, a explicat Bolea pentru reporterii proiectului media „CU SENS”.

În 2021, Vladimir Bolea și-a cumpărat cu 71.658 de lei românești un autoturism de marcă Skoda Octavia, fabricat în 2017. Un an mai târziu, Bolea a mai procurat un automobil, pentru care a scos din buzunar doar 4.500 de lei românești. Este vorba despre o Dacia Logan, produsă în 2009, pe care a înstrăinat-o cu 3.000 de lei românești în 2024.

Integritatea în exercitarea funcțiilor publice și/sau de partid

În septembrie 2023 Vladimir Bolea a fost implicat într-un scandal. La o conferință de presă susținută după o întrevedere cu reprezentanții fermierilor, jurnalistul Eduard Maceac de la Sputnik Moldova i-a pus o întrebare despre subvențiile în agricultură. Înainte să răspundă, Bolea a rostit un cuvânt obscen la adresa jurnalistului către colegul său de conferință, crezând că nu se va auzi în sală. Microfoanele au fixat înjurătura, iar ONG-urile de media au condamnat atunci atitudinea lui Bolea, care în opinia lor, manifestă intoleranță în raport cu jurnaliștii și instituțiile mass-media și i-au solicitat premierului Dorin Recean să-l tragă la răspundere disciplinară.

La scurt timp după incident, Vladimir Bolea și-a cerut scuze pe pagina sa de Facebook: „Regret nespus de mult pentru o exprimare nedemnă care a apărut pe fond de stres. Cer scuze publice pentru greșeala comisă”. Pentru Newsmaker, jurnalistul Eduard Maciac a mărturisit că Bolea și-a cerut scuze și personal, într-o conversație privată. Partidul a reacționat a doua zi: „PAS dezaprobă remarcile Ministrului Vladimir Bolea în timpul unei conferințe de presă. Ca urmare a acestui incident, Ministrul Bolea și-a cerut scuze publice. PAS atenționează toți demnitarii care sunt membri/afiliați ai PAS să aibă un limbaj demn în orice situație”.

Cazier judiciar

Nu există informații despre eventuale antecedente penale sau contravenționale ale candidatului.

Acest profil a fost realizat în cadrul unui proiect implementat de Asociația Presei Independente (API)