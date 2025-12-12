Produse lactate de import au fost reținute de ANSA la frontieră din cauza neetichetării corespunzătoare: „Lotul nu va ajunge pe piața R. Moldova”

Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni, au reținut un lot de 1800 de kilograme de produse lactate de import. În urma verificărilor, s-a constatat că produsele a fost etichetat necorespunzător, deși ambalajul ilustra fructe, la producerea lotului au fost utilizate exclusiv arome artificiale, fără conținut real de fructe, potrivit comunicatului ANSA.

Conform Agenției, această practică contravine prevederilor Legii 279/2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare.

„Lotul neconform nu va ajunge pe piața R. Moldova. Operatorul economic importator are la dispoziție opțiunea de a returna marfa producătorului sau de a o supune procedurii de nimicire, sub supravegherea ANSA”, precizează instituția.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor reiterează ferm că, începând cu data de 11 noiembrie 2025, au intrat în vigoare modificări esențiale și consolidate la Legea nr. 279/2017. Aceste modificări stabilesc reguli mai stricte și mai clare referitoare la etichetarea produselor alimentare care conțin doar arome, având drept scop protejarea consumatorilor împotriva practicilor înșelătoare prin inducerea în eroare manifestate prin prejudicierea drepturilor şi intereselor legitime.

Etichetarea obligatorie a produselor cu arome

În cazul produselor alimentare ce conțin doar arome, operatorii sunt obligați să indice pe ambalaj sau pe etichetă una dintre mențiunile: „cu gust de …”, „cu aromă de…” sau „cu gust și aromă de …”, însoțite de denumirea aromei respective (de exemplu: „cu gust de căpșuni”). Aceste mențiuni trebuie indicate în câmpul vizual principal, respectând toate prevederile privind lizibilitatea și vizibilitatea.