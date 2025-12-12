Ion Ceban a făcut un test antidrog după ce a propus introducerea acestuia în școli: „Rezultatul este negativ”

Edilul Chișinăului Ion Ceban a făcut un test antidrog rapid, iar rezultatul a fost negativ, a anunțat acesta vineri, 12 decembrie. Totuși, acesta susține că astfel de teste nu se găsesc „la noi în farmacii, cu greu l-a găsit cu ajutorul medicilor, deși în alte țări pot fi găsite aceste teste în farmacii și pot fi procurate”. Ceban îndeamnă „toate persoanele care dețin funcții importante în stat” să facă acest test.

Primarul susține că în celelalte țări, datorită acestor teste, părinții pot face rost cu ușurință și copiii pot să se testeze acasă, nu mai trebuie să meargă într-o instituție medicală.

Potrivit lui Ceban, și ministrul Sănătății a declarat că cifra este mare a celor care nu se duc să se trateze din cauza că le este rușine.

„Ținând cont de cifrele alarmante din ultima perioadă cu privire la răspândirea, vinderea și consumului de droguri, politicile statului trebuie revăzute. Trebuie să lucrăm la prevenire și comunicare, înăsprirea pedepselor și să acționăm de comun acord. Și după ultimele declarații neinspirate din partea unora, inclusiv de la guvernare, cred că ar trebui să treacă acest test toate persoanele care dețin funcții importante în stat. Haideți cu mai mult curaj și să fim exemplu”, a declarat Ceban.

Aceste declarații vin după ce primarul general a anunțat pe 10 decembrie, că urmează să propună opiniei publice Planul Municipal de prevenire și combatere a consumului de droguri în rândul minorilor și tinerilor, care prevede introducerea testării antidrog în școli pentru copiii ce au mai mult de 13 ani.

Testarea ar urma să aibă loc cu o periodicitate anumită și doar la acordul părinților.

Potrivit primarului, această practică este aplicată în școli și în alte țări. El a numit, drept exemplu, Statele Unite ale Americii.

Totodată, ministrul Educației și Cercetării (MEC) Dan Perciun spune că a rămas „sincer surprins” de propunerea primarului municipiului Chișinău Ion Ceban ca toți elevii din capitală să fie obligați să susțină teste antidrog. „Astfel de idei năstrușnice apar, de regulă, anume pe fundalul unui exces de… inspirație”, a scris Perciun pe Facebook.

Acesta consideră că problema consumului de droguri de către tineri poate fi rezolvată prin „prevenție, informare și combaterea rețelelor criminale implicate în traficul de droguri”: „Accentul trebuie pus pe ceea ce funcționează cu adevărat”.