Procurorii anticorupție Grigore Clevadî și Irina Catan au fost audiați de Comisia Vetting

Comisia de evaluare a procurorilor (Comisia Vetting), care evaluează acuzatorii de stat din procuraturile specializate, a anunțat în cadrul audierilor din 17 octombrie că nu are dubii cu privire la integritatea financiară și etică a procurorilor Grigore Clevadî și Irina Catan.

Comisia de evaluare a procurorilor (Completul B) a desfășurat vineri, 17 octombrie, audieri cu participarea procurorului anticorupție Grigore Clevadî și a procurorului anterior delegat în Procuratura Anticorupție, Irina Catan, în temeiul Legii nr. 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor.

Completul de evaluare nu a identificat dubii privind integritatea etică și financiară a procurorilor audiați, în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 252/2023. Rapoartele de evaluare pentru cei doi procurori vor fi emise în termen de cel mult 30 de zile. Înregistrarea video a ședințelor publice va fi disponibilă, în decurs de trei zile, pe pagina web a Comisiei.

„Evaluarea reprezintă un pas important întru creșterea încrederii cetățenilor în instituția procuraturii și în oamenii care o reprezintă. Sunt convinsă că, prin profesionalismul și integritatea noastră, vom contribui la menținerea standardelor înalte asumate odată cu alegerea acestei profesii”, a declarat procurorul Irina Catan.

La rândul său, procurorul Grigore Clevadî le-a urat succes colegilor care urmează a fi evaluați de către Comisie.