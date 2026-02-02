LIVE Președinții parlamentelor statelor baltice, întâmpinați de șeful Legislativului de la Chișinău, Igor Grosu

Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, sunt întâmpinați luni, 2 februarie, de către președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu.

Programul vizitei oficiale

Conform comunicatului de presă al Legislativului, la inițiativa președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în R. Moldova vor fi prezenți președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas.

După întrevederea cu Igor Grosu, va avea loc o conferință de presă comună, susținută de președinții legislativelor din R. Moldova, Estonia, Letonia și Lituania. Declarațiile de presă sunt programate pentru ora 17:15.

Marți, 3 februarie, începând cu ora 10:30, președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania vor susține discursuri în cadrul unei ședințe solemne a Parlamentului, care va inaugura sesiunea de primăvară. De asemenea, agenda include întrevederi cu președinții fracțiunilor parlamentare.

La fel, în comunicatul de presă se menționează că programul vizitei oficiale mai cuprinde întrevederi cu președinta R. Moldova, Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, și viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.

Totodată, președinții parlamentelor din statele baltice vor efectua o vizită la Călărași. Oficialii se vor întâlni cu reprezentanți ai autorităților publice locale, ai mediului de afaceri. De asemenea, ei vor vizita Incubatorul de Afaceri din Călărași, proiect susținut de Uniunea Europeană.

