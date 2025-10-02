Primul acord între R. Moldova și România privind controlul coordonat la un punct feroviar de trecere a frontierei

Cetățenii și transportatorii vor avea parte de călătorii mai rapide, sigure și confortabile prin punctul de trecere a frontierei Fălciu–Cantemir. Ministra Afacerilor Interne al R. Moldova, Daniella Misail-Nichitin, a semnat la București, împreună cu Viceprim-ministrul și Ministrul Afacerilor Interne al României, Cătălin Predoiu, Acordul privind implementarea controlului coordonat la acest punct feroviar, se arată în comunicatul de presă al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Este pentru prima dată când controlul coordonat se aplică într-un punct feroviar și în ambele sensuri de deplasare. Potrivit MAI, aceasta va reduce timpul de așteptare, va elimina cozile și va simplifica formalitățile pentru cetățeni și operatori economici, sprijinind comerțul și exporturile transfrontaliere. În același timp, autoritățile celor două state își consolidează cooperarea pentru a întări securitatea la frontieră.

În comunicat se mai menționează că redeschiderea punctului feroviar Fălciu–Cantemir are o importanță strategică, fiind parte a inițiativei Uniunii Europene „culoarele de solidaritate” și contribuind la conectarea R. Moldova la rețeaua europeană de transport.

MAI scrie că semnarea acestui acord reprezintă un pas important în consolidarea parteneriatului dintre R. Moldova și România și în apropierea cetățenilor de spațiul european.