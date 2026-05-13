Primăria municipiului Ungheni va emite pentru prima dată obligațiuni municipale, destinate dezvoltării infrastructurii locale

Primăria municipiului Ungheni va lansa, în premieră, o emisiune de obligațiuni municipale, în valoare de 10 milioane de lei, destinate finanțării proiectelor de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere din municipiu.

Potrivit Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, ai cărui experți sprijină procesul, obligațiunile municipale reprezintă un instrument modern de finanțare, care oferă administrațiilor publice locale posibilitatea de a atrage resurse pentru investiții strategice în infrastructură și dezvoltare locală, în condiții flexibile și transparente.

„Ne bucurăm că și Primăria Ungheni se alătură clubului emitenților de obligațiuni municipale, care devine deja un instrument indispensabil pentru finanțarea proiectelor de infrastructură pentru primăriile din toată țara. Aduc sincere felicitări primăriei pentru curaj și viziune. Mulțumesc și pentru deschiderea din partea Victoriabank, cu care avem deja un parteneriat strategic și datorită căruia sunt sigur că vom reuși ca prima emisiune de obligațiuni municipale a Primăriei Ungheni să fie un succes absolut”, a declarat Adrian Lupușor, director executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”.

Vitalie Vrabie, primarul municipiului Ungheni: „Marcăm un moment important pentru municipiul Ungheni – semnarea contractului care deschide accesul Primăriei municipiului Ungheni la un instrument nou și modern de finanțare: obligațiunile municipale. Pentru administrația locală, acest proiect înseamnă mai mult decât o soluție financiară. Înseamnă posibilitatea de a realiza mai rapid investiții concrete, vizibile și necesare pentru cetățeni, în special în domeniul infrastructurii și al reparației drumurilor, fără a crea o presiune excesivă asupra bugetului local. Este un exercițiu nou pentru primărie, dar și un pas curajos spre diversificarea surselor de finanțare și spre o administrație mai eficientă, care caută soluții moderne pentru dezvoltarea comunității”.

Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, Fred Duijn, prezent la eveniment, a salutat inițiativa autorităților locale de a utiliza instrumente moderne de finanțare pentru dezvoltarea comunităților și a evidențiat importanța consolidării capacităților administrațiilor publice locale în atragerea investițiilor pentru proiecte de infrastructură și dezvoltare durabilă.

„Ne bucurăm să vedem că tot mai multe autorități publice locale din Republica Moldova utilizează obligațiunile municipale ca instrument modern pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare locală. Experiența municipalităților din Țările de Jos demonstrează că diversificarea surselor de finanțare contribuie la comunități mai reziliente, infrastructură mai bună și servicii publice mai eficiente pentru cetățeni. Salutăm inițiativa municipiului Ungheni și suntem încrezători că această emisiune va contribui la accelerarea investițiilor locale și va inspira și alte municipalități din Republica Moldova să valorifice instrumente moderne de finanțare”, a menționat Fred Duijn.

Conform proiectului de decizie elaborat de Primăria municipiului Ungheni, resursele atrase prin emisiunea de obligațiuni municipale vor fi utilizate pentru construcția și reabilitarea drumurilor locale.

Alte autorități publice locale beneficiare de suportul „Expert-Grup” în procesul de emisiune a obligațiunilor municipale sunt: primăria municipiului Chișinău (2022), a municipiului Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia (2021 și 2024) și localităților Sîngera (2021), Sireți (2025) și Costești (2025). În perioada următoare, primăria Ceadîr-Lunga urmează să lanseze cea de-a 3-a emisiune de obligațiuni municipale.