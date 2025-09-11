O premieră financiară pentru mediul rural: un sat din raionul Strășeni a finalizat, în doar câteva zile, plasamentul primilor obligațiuni
Emisiunea de obligațiuni lansată de Primăria satului Sireți, raionul Strășeni, în valoare totală de 3 milioane lei, destinată modernizării infrastructurii rutiere, a fost închisă anticipat, după ce întregul volum planificat a fost subscris. Este prima emisiune de obligațiuni municipale lansată de o localitate rurală din R. Moldova.
Subscrierea s-a încheiat în doar 7 zile de la lansarea ofertei publice, față de termenul inițial de 20 de zile – „un rezultat care confirmă atractivitatea plasamentului și potențialul pieței de capital locale”, notează organizația Expert-Grup, care a implementat proiectul, cu sprijinul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în R. Moldova.
Este prima emisiune de obligațiuni municipale lansată de o localitate rurală din Republica Moldova, iar Sireți devine astfel „un exemplu concret că dezvoltarea comunităților rurale poate fi susținută prin instrumente financiare moderne, transparente și eficiente”, subliniază Expert-Grup.
Conform Primăriei Sireți, obligațiunile, cu maturități de 2 și 3 ani, au atras interes atât din partea investitorilor instituționali, cât și din partea locuitorilor din Sireți, care au demonstrat „spirit civic și dorința de a contribui direct la modernizarea localității”.
„Această reușită este dovada că atunci când există transparență, încredere și parteneriate solide, comunitățile locale pot genera resurse proprii pentru dezvoltare. Mulțumim tuturor investitorilor care au avut încredere în proiectele Sirețiului și au ales să ne fie alături. Fondurile obținute vor fi direcționate către reabilitarea drumurilor, un proiect de care vor beneficia toți locuitorii satului”, a declarat primarul Leonid Boaghi.