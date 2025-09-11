O premieră financiară pentru mediul rural: un sat din raionul Strășeni a finalizat, în doar câteva zile, plasamentul primilor obligațiuni

Emisiunea de obligațiuni lansată de Primăria satului Sireți, raionul Strășeni, în valoare totală de 3 milioane lei, destinată modernizării infrastructurii rutiere, a fost închisă anticipat, după ce întregul volum planificat a fost subscris. Este prima emisiune de obligațiuni municipale lansată de o localitate rurală din R. Moldova.

Subscrierea s-a încheiat în doar 7 zile de la lansarea ofertei publice, față de termenul inițial de 20 de zile – „un rezultat care confirmă atractivitatea plasamentului și potențialul pieței de capital locale”, notează organizația Expert-Grup, care a implementat proiectul, cu sprijinul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în R. Moldova.

Este prima emisiune de obligațiuni municipale lansată de o localitate rurală din Republica Moldova, iar Sireți devine astfel „un exemplu concret că dezvoltarea comunităților rurale poate fi susținută prin instrumente financiare moderne, transparente și eficiente”, subliniază Expert-Grup.

Conform Primăriei Sireți, obligațiunile, cu maturități de 2 și 3 ani, au atras interes atât din partea investitorilor instituționali, cât și din partea locuitorilor din Sireți, care au demonstrat „spirit civic și dorința de a contribui direct la modernizarea localității”.