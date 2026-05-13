Primara orașului Durlești, Eleonora Șaran, cercetată într-un dosar privind deposedarea administrației publice locale, din nou în arest la domiciliu

Eleonora Șaran, primara orașului Durlești, cercetată într-un dosar privind deposedarea administrației publice locale din Durlești și aflată până acum sub control judiciar, a fost plasată în arest la domiciliu. Viceprimarul orașului, Mihai Enachi, rămâne însă sub control judiciar. Tot în arest la domiciliu a fost plasată și o persoană fizică cercetată în același dosar. Deciziile au fost luate miercuri, 13 mai, de magistrații Curții de Apel Centru.

Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG).

„Urmare a contestării cu recurs a soluțiilor judecătorilor de instrucție, pe 13 mai 2026, Curtea de Apel Centru a admis contestările procurorilor de la Procuratura municipiului Chișinău în privința a două persoane învinuite. Astfel, cele două persoane au fost plasate în arest la domiciliu, fiind revocată măsura controlului judiciar. În privința celui de-al treilea învinuit, Curtea de Apel a respins recursul păstrând măsura liberării provizorii sub control judiciar”, a declarat Violina Moraru pentru ZdG.

La începutul lunii mai, primara orașului Durlești, Eleonora Șaran, și viceprimarul Mihai Enachi au fost eliberați din arest la domiciliu și plasați sub control judiciar. În același dosar, o altă persoană a fost plasată sub control judiciar, iar două persoane au fost plasate în arest la domiciliu. Procurorii au anunțat anterior că vor contesta decizia. Șaran și Enachi, alături de alte persoane, sunt acuzați că ar fi participat la o schemă de deposedare a primăriei Durlești de terenuri publice intravilane, provocând un prejudiciu estimat de procurori la circa 15 milioane de lei. Eleonora Șaran pledează nevinovată.

Pe 27 februarie, organele de drept au efectuat 50 de percheziții într-un dosar privind deposedarea administrației publice locale Durlești. Persoanele vizate sunt învinuite că ar fi falsificat extrase cadastrale și titluri de proprietate în lipsa unor documente justificative, facilitând astfel atribuirea ilegală a terenurilor. Ulterior, loturile ar fi fost cumpărate la un preț simbolic de 100 de mii de lei, apoi revândute unor beneficiari reali cu sume cuprinse între 38 și 39 de mii de euro.

ZdG a consultat anterior mai multe documente care arată neconcordanțe la atribuirea unor terenuri care au fost vândute și a discutat cu câteva dintre persoanele vizate sau cu apărătorii lor. Unii dintre cei care au vândut terenurile au spus pentru ZdG că nu știau de existența lor, iar alții au susținut că aveau aceste loturi de mult timp și chiar le-ar fi prelucrat și ar fi plătit impozite pentru ele. Avocații persoanelor învinuite susțin că toate terenurile vizate ar fi aparținut vânzătorilor și că s-a respectat procedura de atribuire a titlurilor de proprietate.