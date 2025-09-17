Prima reacție a avocatului lui Plahotniuc după anunțul autorităților elene de a suspenda extrădarea lui

Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, a declarat pentru ZdG că atât el cât și clientul său nu ar fi fost informați în legătură cu decizia autorităților elene de a suspenda extrădarea lui Vladimir Plahotniuc pe 25 septembrie, așa cum era anunțat anterior.

Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, a declarat pentru ZdG că nu a fost informat despre decizia autorităților elene din 17 septembrie, prin care extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova a fost suspendată.

„Țin să vă comunic faptul că domnul Vladimir Plahotniuc, cât și apărătorii săi din Grecia, nu au fost informați de către autoritățile grecești referitor la o eventuală decizie privind suspendarea sau stoparea procedurii de extrădare.

Totodată referitor la insinuările care apară în spațiu public, referitor la refuzul domnului Vladimir Plahotniuc de a fi extrădat în R. Moldova, acestea nu corespund în realității. Ori, din ziua unu, el și-a exprimat acordul de a fi extrădat în R. Moldova. Acordul său a fost consemnat de către instanțele judecătorești din Grecia și au fost emise decizii prin care a fost acceptată extrădarea sa.

Până la ziua de azi nu a fost formulată o cerere de refuz a domnului Vladimir Plahotniuc de a fi extrădat în R. Moldova. (…) În momentul de față, apărătorii din Grecia depun toate eforturile necesare și demersurile pentru a afla de la autoritățile elene decizia și care sunt temeiurile care au stat la baza acestei decizii, dacă o astfel de decizie există”, a declarat Lucian Rogac, contactat de ZdG.

Plahotniuc NU va fi extrădat în R. Moldova pe 25 septembrie. Grecii au anunțat autoritățile de la Chișinău

Extrădarea în R. Moldova a oligarhului Vladimir Plahotniuc, aflat în prezent în detenție în Grecia, nu va fi realizată la data de 25 septembrie, așa cum a fost stabilit anterior. Potrivit informațiilor consultate de Ziarul de Gardă, autoritățile elene au informat autoritățile de la Chișinău că extrădarea nu este posibilă pentru ziua de 25 septembrie.

Ulterior, și Procuratura Generală a confirmat că a fost notificată, prin intermediul Interpol, despre decizia Ministerului Justiției al Republicii Elene din 17 septembrie.