Prim-ministrul Munteanu a avut o întrevedere cu ministra Afacerilor Externe a României. „În 2025, România și-a reconfirmat statutul de principalul partener comercial și investițional al R. Moldova”

Prim-ministrului Alexandru Munteanu s-a întâlnit luni, 22 decembrie, cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, care se află la Chișinău cu ocazia participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale R. Moldova din străinătate.

Astfel potrivit unui comunicat de la Guvern, principalele rezultate ale cooperării bilaterale din anul 2025 și prioritățile comune pentru următoarea perioadă au fost discutate la întrevederea dintre cei doi oficiali.

În 2025, România și-a reconfirmat statutul de principalul partener comercial și investițional al R. Moldova. Conform Legislativului, schimburile comerciale bilaterale au depășit 3 miliarde de euro, iar investițiile românești în R. Moldova se ridică la aproximativ 35 de milioane de euro.

Linia independenței energetice Vulcănești-Chișinău, care conectează R. Moldova la sistemul energetic al României, urmează să fie dată, în curând, în exploatare. „România a reacționat, prompt și solidar, ca de fiecare dată, ajutându-ne să menținem stabilitatea sistemului electroenergetic național, după atacurile intensificate ale Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina.”

Totodată, a fost menționat progresul înregistrat în construcția Podului Ungheni-Ungheni, menit să îmbunătățească conectivitatea dintre R. Moldova și România și să faciliteze integrarea Moldovei în rețeaua europeană de transport.

Oficialii au discutat prioritățile de cooperare pentru perioada următoare, cu accent pe continuarea proiectelor strategice și dezvoltarea unor noi inițiative comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului.

De asemenea, Munteanu a apreciat susținerea României în parcursului european al R. Moldova, inclusiv prin asistență tehnică și financiară.