Prețul și volumul energiei electrice achiziționat de Energocom în luna septembrie. Circa 80% reprezintă importuri

În luna septembrie 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat circa 322,9 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 113,96 euro/MWh.

Conform comunicatului de presă emis de Energocom, importurile au constituit 80,85% din volumul total, în timp ce energia livrată de producătorii autohtoni a reprezentat 19,15%. Din totalul achizițiilor, 64,65 % au fost realizate prin contracte bilaterale cu furnizori și producători din România și Ucraina, iar restul 16,2% prin intermediul platformelor de tranzacționare BRM și OPCOM.

Costurile de achiziție nu includ taxe și cheltuieli asociate cu transportul, logistica și rezervarea de capacitate, precizează sursa citată.