Prețul pentru un litru de motorină și benzină, în scădere. Cât vor costa carburanții în weekend

În weekendul 20-22 iunie, prețul pentru un litru de motorină și benzină scade. Prețurile au fost afișate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vineri, 19 iunie.

Instituția a stabilit prețurile maximale de comercializare cu amănuntul pentru principale produse petroliere de tip standard, pentru perioada 20 iunie 2026 – 22 iunie 2026.

Mai exact, prețurile pentru perioada menționată sunt:

27,99 lei/litru – pentru benzina COR 95 (-16 bani);

25,86 lei/litru – pentru motorina standard (-38 bani).

Sursa: ANRE

„Evoluția favorabilă a prețurilor este determinată de diminuarea cotațiilor internaționale la produsele petroliere și de reducerea semnificativă a prețului petrolului brut pe piețele internaționale. În ultimele zile, cotația petrolului Brent a coborât sub pragul de 80 dolari SUA/baril, revenind la cele mai reduse niveluri înregistrate din luna martie a anului curent. Această evoluție este susținută de acordul interimar dintre Statele Unite ale Americii și Iran, care prevede reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz și creează premise pentru revenirea pe piață a unor volume suplimentare de petrol din regiune”, a explicat ANRE.

Potrivit Agenției, comparativ cu nivelurile maxime atinse în urma escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, în termeni practici, consumatorii achită astăzi cu 9,12 lei mai puțin pentru fiecare litru de motorină și cu 3,41 lei mai puțin pentru fiecare litru de benzină COR 95.