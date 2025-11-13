Președintele PSD, Sorin Grindeanu: România susține fără echivoc aderarea accelerată a R. Moldova la UE

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, și-a exprimat într-un mesaj publicat pe Facebook, „susținerea fermă” a României pentru aderarea accelerată a R. Moldova la Uniunea Europeană.

„România este principalul avocat al aderării R. Moldova la Uniunea Europeană, iar acest lucru trebuie să se traducă printr-o cooperare economică mai intensă și mai multe proiecte comune cu fonduri europene, în interesul tuturor”, a transmis Grindeanu. Liderul social-democrat a precizat că i-a transmis premierului R. Moldova, Alexandru Munteanu, sprijinul fără echivoc al României pentru începerea cât mai rapidă a negocierilor de aderare pe capitole.

Grindeanu a adăugat că sprijinul politic presupune „dialog permanent cu partidele proeuropene din Republica Moldova, colaborare între Parlamentele celor două țări, dar și consolidarea relației între administrațiile locale şi creșterea prezenței companiilor românești în Republica Moldova”.

El a subliniat, de asemenea, importanța întăririi capacităților administrative și de apărare ale R. Moldova, în contextul războiului din Ucraina. „Susținem consolidarea capacităților administrative și de apărare ale Republicii Moldova, prin parteneriate cu Uniunea Europeană, NATO și România”, a mai scris Grindeanu.

Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit joi, 13 noiembrie, cu președintele României Nicușor Dan, în prima sa vizită oficială după învestire.„Am discutat cu președintele României despre relația noastră specială, întemeiată pe legătura indivizibilă dintre oamenii de pe ambele maluri ale Prutului”, a anunțat prim-ministrul.