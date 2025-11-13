Președintele Oficiului Teritorial Florești al fostului Partid Politic „Șor”, a fost condamnat la 3 ani de închisoare și reținut în sala de ședințe. Acesta este primul care și-a recunoscut vinovăția

Roman Nicoară, președintele Oficiului Teritorial Florești al fostului Partid Politic „Șor”, a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat”, anunță joi, 13 noiembrie, Procuratura Anticorupție (PA).

ZdG a constatat că Nicoară este primul președinte care a recunoscut integral vinovăția, până la începerea cercetării judecătorești, „cauza penală fiind examinată în procedură simplificată”. Până acum niciunul dintre învinuiți nu și-a recunoscut vinovăția, majoritatea refuzând să facă declarații în instanță.

Astfel, acesta a fost condamnat la 3 ani de închisoare, dintre care 2 ani cu executare în penitenciar de tip semiînchis, iar 1 an cu suspendare, „acesta fiind considerat perioadă de probațiune”.

Până la rămânerea definitivă a sentinței, acestuia i-a fost aplicată măsura arestului preventiv, fiind reținut direct din sala de ședințe.

De asemenea, bărbatul a fost privat de dreptul de a deveni membru al partidelor politice, de a ocupa funcții în organele centrale și organizațiile teritoriale ale partidelor politice, de a exercita activități legate de organizarea contabilă și financiară în cadrul acestora, de a participa la activități cu caracter politic, de a deține funcții publice și de a exercita activități în sfera publică, pe o durată de 5 ani.

Totodată, din contul lui Roman Nicoară a fost dispusă confiscarea în folosul statului a sumei de peste 8 milioane de lei, „reprezentând mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii”.

Potrivit probatoriului administrat de către PA, în comun cu Centrul Național Anticorupție (CNA) și Serviciul de Informație și Securitate (SIS), Nicoară, având funcția de președinte al Oficiului Teritorial Florești al fostului Partid Politic „Şor”, știind că partidul era finanțat de „un grup criminal organizat”, condus de Ilan Șor, și împreună cu alți membri ai partidului, „ar fi contribuit la acceptarea acestei finanțări ilegale, oferind informații și resurse pentru susținerea partidului”.

„Astfel, inculpatul ar fi acceptat prin complicitate, în mod conștient, să primească bani din partea grupului criminal, în mărime de peste 8 milioane de lei, bani obținuți ilegal și folosiți pentru activitățile partidului (organizarea protestelor și remunerarea participanților), cu scopul de a influența politica din R. Moldova și de a obține putere prin mijloace ilegale”, a precizat PA.

Totuși, potrivit PA, sentința nu este definitivă, aceasta poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.