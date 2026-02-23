Ceban anunță lucrări „masive” de reparație a drumurilor. Acesta compară drumurile din Chișinău cu cele din București

Serviciile municipale vor demara, începând din această săptămână, lucrări „masive” de reparație a drumurilor deteriorate din capitală, a anunțat primarul general Ion Ceban, la ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 23 februarie. În același context, edilul a făcut referire și la starea unor drumuri din București: „A ajuns să arate ca drumurile nereparate de 10-15 ani în municipiul Chișinău”.

De asemenea, Ceban a anunțat că marți, 24 februarie, Primăria va prezenta proiectul de renovare a unui segment al străzii 31 August 1989.

Potrivit edilului, intervențiile vor fi efectuate în baza unui grafic stabilit anterior împreună „cu specialiștii, inginerii și responsabilii din domeniu”. Lucrările vor începe însă doar dacă vor permite condițiile meteorologice.

Adresându-se locuitorilor municipiului Chișinău, Ion Ceban i-a îndemnat pe aceștia să dea dovadă de „mai multă înțelegere și atenție”.

„Reiterez, astfel de situații avem atât în Chișinău, cât și pe marea majoritate a drumurilor din țară. În statele vecine, inclusiv România, Bulgaria (Bulgaria nu se învecinează cu R. Moldova, n.r.). Am discutat cu mulți colegi din România, din orașele mari. Nu o să fac referință aici la situația drumului de centură București, care a ajuns să arate ca drumurile nereparate de 10-15 ani în municipiul Chișinău, deși au fost făcute acele intervenții și construcții. (…) Repet, începând cu săptămâna curentă, dacă ne vor permite condițiile climaterice, vom interveni masiv în toate sectoarele capitalei. După un grafic determinat, vom începe cu strâzile principale, după care ne vom deplasa pe străzile adiacente. Despre alte acțiuni vom informa suplimentar”, a declarat Ion Ceban.

În cadrul ședinței, acesta a invitat jurnaliștii la să reflecte evenimentul de prezentare a proiectului de reabilitare a străzii 31 August, porțiunea cu caldarâmul dintre străzile Pușkin și Bodoni.

„Accentuez că după 2 ani și jumătate, am ajuns la un rezultat, am realizat proiectul, s-au făcut toate coordonările, verificările, iar săptămâna trecută s-a recepționat versiunea finală și, așa cum am menționat, suntem gata să facem publică fiecare etapă: proiectul, procedura de licitație și toate detaliile. Îmi pare rău că acest lucru a durat aproape 3 ani de zile”, a menționat Ceban, invocând „sute de cerințe din partea Ministerului Culturii”.

Anterior, ZdG a relatat că pe mai multe drumuri din Chișinău reparate în ultimii ani cu zeci de milioane de lei au apărut în ultima lună gropi sau denivelări, care îngreunează deplasarea transportului.

Un antreprenor care a reparat cu aproape 70 de milioane de lei una dintre străzile pe care au apărut gropi afirmă însă, într-un răspuns pentru ZdG, că problemele sunt cauzate de faptul că atunci când a fost reparat drumul, „conform caietului de sarcini, baza drumului părții carosabile nu s-a schimbat”.

„Piatra spartă (calcar), care este la baza drumului, își pierde proprietățile de-a lungul anilor, se distruge și influențează negativ la starea suprafeței carosabilului, iar în fisurile care se formează în asfalt în timpul exploatării drumului cad precipitații și, la schimbarea frecventă de temperaturi în timpul iernii (îngheț-dezgheț), determină formarea gropilor”, precizează antreprenorul.

În dimineața zilei de luni, 23 februarie, CNA a efectuat 40 de percheziții într-un dosar ce vizează suspiciuni de delapidare a fondurilor „naționale și externe” destinate proiectelor de infrastructură. CNA a descins cu percheziții la mai multe primării din raioanele Căușeni, Sîngerei, Soroca, Șoldănești, Edineț, Taraclia, Strășeni și Glodeni, dar și la Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) din capitală.