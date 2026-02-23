Plahotniuc, mărturii în fața instanței. Și-a început discursul cu acuzații la adresa guvernării

Vladimir Plahotniuc a compărut în fața instanție, luni, 23 februarie 2026, pentru a depune mărturii în dosarul „Frauda bancară”.

Plahotniuc acuză „intervenții politice”, menționând că dosarul său este unul politic.

„Am fost introdus în acest dosar de către clasa politică, pentru a sustrage atenția de la nereușitele guvernării vremurilor bune. Guvernarea politică a făcut declarații despre vinovăția mea, pentru că asta este o chestiune firească pentru supraviețuire politică a oricărei guvernări eșuate”, și-a început Plahotniuc discursul.

Plahotniuc a continuat cu acuzațiile.

„Învinuindu-mă pe mine, actuala guvernare face presiune pe opinia publică, pe magistrați”, a menționat Plahotniuc.



DOSARELE LUI PLAHOTNIUC. Oligarhul, de la stăpânul justiției la justițiabil

Cât a condus R. Moldova, direct sau din umbră, Vladimir Plahotniuc nu a fost subiectul niciunui dosar penal. Rămas fără putere politică, în iunie 2019, Plahotniuc a fugit din R. Moldova. Plecarea sa a fost un catalizator pentru justiție, însă nu unul cu efect imediat și nici suficient de puternic pentru a duce la o finalitate. Până în februarie 2026, nu există nicio sentință pe numele său: un singur dosar este examinat în instanță, altele cinci se află la faza de urmărire penală.

Revenit în R. Moldova în septembrie 2025, în cătușe, Plahotniuc se află în prezent în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13. Astfel, a ajuns pe mâna unei justiții care cândva a fost la cheremul său.

Plahotniuc nu este însă cercetat penal doar în R. Moldova. El este vizat și de anchete în Federația Rusă, România și Grecia, fiind învinuit de crearea unei organizații criminale, contrabandă cu droguri sau fals în acte.