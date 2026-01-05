Președinta Mexicului condamnă acțiunile SUA în Venezuela și răspunde acuzațiilor lui Trump

Președinta Mexicului, Gloria Sheinbaum, a condamnat din nou intervenția Statelor Unite în Venezuela și capturarea președintelui Nicolas Maduro, notează CNN. Totodată, aceasta a venit și cu un răspuns la acuzațiile lui Donald Trump, potrivit cărora Mexicul nu face suficient în lupta cu consumul de droguri.

„Poziția Mexicului față de orice formă de intervenție este fermă, clară și istorică. Mexicul reafirmă un principiu care nu este nici nou, nici ambiguu: respingem categoric intervenția în treburile interne ale altor țări. Istoria Americii Latine este clară și grăitoare. Intervenția nu a adus niciodată democrație. Doar popoarele pot să-și construiască propriul viitor, să-și decidă drumul, să-și exercite suveranitatea asupra resurselor naturale și să-și definească liber forma de guvernare”, a declarat Sheinbaum luni, într-o conferință de presă la Ciudad de Mexico.

Sheinbaum a subliniat că „pentru Mexic — și așa cum ar trebui să fie pentru toți mexicanii — suveranitatea și autodeterminarea popoarelor nu sunt opționale și nu sunt negociabile.”

„Mexicul susține ferm că Americile nu aparțin niciunei doctrine sau niciunei puteri. Continentul american aparține popoarelor fiecărei țări”, a mai spus ea.

Ca răspuns la acuzațiile președintelui SUA, Donald Trump, potrivit cărora Mexicul nu face suficient pentru a combate cartelurile de droguri, Sheinbaum a declarat că „Mexicul cooperează cu Statele Unite, inclusiv din motive umanitare, pentru a preveni ca fentanilul și alte droguri să ajungă la populație, în special la tineri.”

„Nu vrem ca fentanilul sau orice alt drog să ajungă la vreun tânăr — fie în Statele Unite, în Mexic sau oriunde altundeva în lume”, a afirmat oficiala.

Anterior, președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că ar putea urma o acțiune militară în Columbia, după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea președintelui Maduro, și a spus că „Mexicul trebuie să-și pună lucrurile în ordine”. Declarațiile au fost făcute pentru reporterii de la bordul Air Force One, în timp ce liderul american se întorcea din Florida la Casa Albă, după lovitura împotriva Venezuelei și capturarea liderului acesteia. Trump a afirmat că a oferit în mod repetat asistența trupelor americane președintei Mexicului, Claudia Sheinbaum, dar că „ea este puțin speriată”.